La collezione di cronografi Outrider di Breil fonde lo stile retrò e l’ispirazione militare alle innovazioni moderne.

La nuova collezione di cronografi Outrider di Breil unisce il design retrò all’ispirazione militare, proponendo così una linea di orologi pilot dal forte carattere e perfetti per l’uso quotidiano. Questi cronografi sono nati dall’ammirazione per l’aviazione militare, la cui influenza si riflette non solo nello stile ma anche nella funzionalità e nella leggibilità di ogni segnatempo.

Ogni cronografo della collezione Outrider è caratterizzato da una cassa rotonda in acciaio bilux da 41 mm di diametro, che insieme a una lunetta sottile, massimizza la visibilità del quadrante e delle sue funzioni. I dettagli sono curati al fine di garantire una perfetta leggibilità dell’ora, con numeri arabi agli indici e una corona di dimensioni generose, un tempo pensata per l’utilizzo con guanti militari. L’essenza vintage si mescola a tratti moderni, creando un look retrò ma decisamente attuale.

La funzionalità non è da meno, con lancette sottili trattate con luminous per assicurare visibilità in ogni condizione di luce, e i sotto-quadranti posizionati a ore 3, 6 e 9 che offrono la misurazione precisa di secondi, minuti e ore crono. La scala tachimetrica sul rehaut e la corona scanalata oversize, accompagnata da pulsanti crono di start/stop e reset, accentuano ulteriormente il carattere sportivo e l’attenzione al dettaglio di questi orologi. La finestra della data, discreta ma facilmente leggibile, si colloca tra le ore 4 e 5, mentre a ore 12 trova posto l’iconico logo Breil.

Le scelte cromatiche, dominate da toni kaki e nero, richiamano l’ispirazione militare. Il modello con quadrante color kaki e dettagli color écru, è impreziosito da un cinturino in pelle kaki green con cuciture écru, mentre il modello elegante con il quadrante nero è accostato a un cinturino in pelle marrone, entrambi rifiniti con una robusta fibbia in acciaio.

Alimentati da un affidabile movimento al quarzo TMI VK63 e protetti da un resistente vetro minerale, i cronografi Outrider di Breil sono impermeabili fino a 5 atmosfere.

Fonte Breil

Copyright Image: Sinergon LTD