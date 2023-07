70 SUV presi di mira dagli “ambientalisti” a Torino: proprietari infuriati

A Torino, l’ennesima azione del gruppo ambientalista Tyre Extinguishers, che ha sgonfiato le gomme di una settantina di SUV, concentrando l’azione principalmente nella zona del centro.

L’operazione è stata accompagnata da un volantino di rivendicazione lasciato sul parabrezza dei veicoli colpiti, attraverso il quale il gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’azione.

Abbiamo sgonfiato uno pneumatico del tuo Suv. Ti arrabbierai, lo sappiamo. Non ce l’abbiamo con te, ma con la tua auto. L’abbiamo fatto perché utilizzare un’auto enorme come questa in una città come Torino ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri. I suv sono inutili, e pura vanità, richiedono spazi più grandi per essere parcheggiati, e le loro dimensioni spropositate peggiorano la situazione del traffico cittadino, sono la seconda causa dell’aumento globale delle emissioni di anidride carbonica nell’ultimo decennio più dell’intero settore del trasporto aereo.

Mentre il gruppo cercava di sensibilizzare sul problema dell’utilizzo eccessivo di grandi veicoli in città, molte torinesi ritengono ovviamente che l’azione sia stata controproducente, dannosa per i cittadini e priva di un vero impatto positivo sull’ambiente.

L’autogoal di Tyre Extinguishers

Sebbene Tyre Extinguishers, gruppo del quale abbiamo già parlato in passato, abbia affermato di non aver causato danni permanenti alle auto coinvolte, sgonfiare le gomme dei SUV ha avuto un impatto diretto sui proprietari di tali veicoli.

In molti si sono ritrovati a dover affrontare fastidi e disagi improvvisi dovuti a pneumatici sgonfi, causando ritardi e spese aggiuntive per riparazioni e gonfiaggio. Questo approccio radicale allontana le persone dalle tematiche ambientaliste, creando una sensazione di ostilità e odio verso tali azioni.

Inoltre, l’azione di sgonfiaggio ha richiesto l’utilizzo di risorse aggiuntive, poiché tutte le gomme dei SUV sono state colpite. Il processo di gonfiaggio successivo ha comportato un consumo aggiuntivo di energia e risorse, andando contro l’obiettivo stesso dell’ambientalismo, che mira a ridurre l’impatto negativo sull’ambiente.

L’effetto sull’ambiente e la sua efficacia

Contrariamente all’intento di sensibilizzare sulla questione ambientale, l’azione di Tyre Extinguishers ha suscitato polemiche e scarsa comprensione da parte del pubblico. Molti hanno visto l’azione come vandalismo puro e come un approccio poco efficace per affrontare le questioni legate all’inquinamento atmosferico e al traffico cittadino.

Il gruppo avrebbe potuto ottenere risultati più significativi attraverso l’organizzazione di campagne informative, dibattiti pubblici, o la promozione di alternative di spostamento più sostenibili. Invece, la scelta di sgonfiare le gomme dei SUV ha generato negatività e una mancanza di empatia da parte di coloro che sono stati coinvolti nell’azione.

Alternative per avvicinare le persone alle tematiche ambientaliste

Eppure non ci vuole molto a capire che per promuovere una maggiore sensibilizzazione verso le questioni ambientali, è fondamentale adottare approcci che coinvolgano e informino il pubblico senza creare danni o tensioni. Le seguenti alternative potrebbero essere considerate da gruppi ambientalisti:

Campagne informative: organizzare campagne informative sui rischi dell’inquinamento atmosferico e sull’importanza di scelte di mobilità sostenibili per ridurre le emissioni. Eventi di sensibilizzazione: organizzare eventi pubblici, mostre o dibattiti sul tema dell’ambiente, coinvolgendo la comunità e incoraggiando la partecipazione attiva. Collaborazioni con istituzioni: collaborare con le istituzioni locali per promuovere politiche che favoriscano la mobilità sostenibile e riducano l’uso di veicoli inquinanti. Promozione dei trasporti pubblici e della mobilità dolce: sensibilizzare sulle alternative di spostamento come l’utilizzo dei trasporti pubblici, la bicicletta e il camminare per brevi tragitti in città.

Smettetela: non vi segue nessuno

L’intento di Tyre Extinguishers è quello di sensibilizzare sulla questione dell’utilizzo eccessivo di SUV in città, ma l’azione di sgonfiaggio delle gomme suscita ovviamente una reazione completamente contraria.

Si tratta di un atto di violenza non giustificabile che allontana le persone alle tematiche ambientaliste. Lo sgonfiaggio a tappeto può coinvolgere ad esempio persone che necessitano dell’auto per problemi fisici, perchè è l’unico mezzo per raggiungere il luogo di lavoro, oppure che devono recarsi in ospedale o dal dottore per visite mediche.

L’ambientalismo deve abbracciare approcci più costruttivi e inclusivi, cercando di coinvolgere il pubblico attraverso campagne informative per promuovere uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo sperare di raggiungere un reale cambiamento positivo per l’ambiente e la società.

