Gli attivisti “Anti SUV” Tyre Extinguishers sgonfiano le gomme per dispetto

Ci risiamo, con Tyre Extinguishers arriva un’altra onda di attivisti “Anti SUV” che stavolta decide di sgonfiare le gomme delle auto parcheggiate nel nome dell’ambiente. Sappiamo che le proteste contro i SUV non sono una novità ed esistono praticamente da quando sono in commercio.

Come riportato da The Drive, c’è un gruppo di attivisti chiamato Tyre Extinguishers, il cui nome significa pressappoco “estintori di pneumatici”, ma nel senso dell’estinzione dei veicoli più che strumento dell’antincendio.

La loro simpatica idea è quella sgonfiare i pneumatici dei SUV per rendere impossibile possedere un “enorme 4×4 inquinante” nelle aree urbane del mondo. Sgonfiando un numero sufficiente di pneumatici di questi “veicoli massicci e inutili“, il gruppo spera di causare “disagi e spese per i proprietari” tali da indurre le persone a smettere di guidare veicoli di grandi dimensioni nelle aree affollate.

Pare che il gruppo sia entrato in attività lo scorso Marzo, quando sono sgonfiate le gomme di un centinaio di SUV in Inghilterra. Ne avevamo parlato quando una sessantina di SUV erano stati presi di mira a Glasgow. E’ poi arrivato il turno degli USA, in particolare New York, Chicago e San Francisco, come si può osservare su Twitter:

Hello, San Francisco Bay Area 😍🥰 pic.twitter.com/UdqoPiO2ph — The Tyre Extinguishers (@T_Extinguishers) July 7, 2022

Sul sito web il gruppo dice che

Poiché i SUV sono più grandi e pesanti delle altre auto, sono più inquinanti e consumano più carburante. Questo li rende un disastro per il nostro clima.

E fin qui non c’è poco da obiettare.

Però il testo prosegue con una affermazione che non è suffragata da nessun tipo di link, che recita così:

Nel 2019 i ricercatori dell’Agenzia Internazionale dell’Energia hanno scoperto con sconcerto che i SUV sono la seconda causa dell’aumento globale delle emissioni di anidride carbonica nell’ultimo decennio, più del trasporto marittimo, dell’aviazione, dell’industria pesante e persino dei camion.

Quindi qualche milione di SUV inquinano più di tutte le navi in giro per il mondo, di tutti gli aerei e di tutte le industrie pesanti? Beh qualche dubbio viene, così come qualche dubbio arriva rispetto a ciò che gli attivisti credono sia vero o falso.

Tant’è che:

Le auto sempre più grandi dominano le nostre città, e tutto questo per permettere a pochi privilegiati di ostentare la propria ricchezza. Poiché i governi e i politici non sono riusciti a proteggerci da questo pericolo, dobbiamo proteggerci da soli.

Quindi si tratta di guerra ai ricchi? Quindi, giusto per fare un esempio facile, Mercedes Classe S è bene, Jeep Renegade è male? Eppure la seconda è più piccola e più economica della prima.

Il sito web dei Tyre Extinguishers fornisce istruzioni specifiche su come sgonfiare i pneumatici di un SUV in meno di 10 secondi e, bontà loro, senza causare danni permanenti.

Chiarisce poi che la missione non è semplicemente quella di far fare tardi al lavoro. Il gruppo consiglia di prendere di mira i SUV in zone signorili o di classe media e di lasciare sul parabrezza un volantino che spieghi perché il SUV ora ha una gomma a terra.

Anche elettriche e ibride nel mirino di Tyre Extinguishers

Pensavate di scamparla con l’elettrica? Il gruppo non si preoccupa nemmeno del tipo di motore, dichiarando che le auto ibride ed elettriche sono un gioco da ragazzi. Ecco la sentenza, che però contiene una grande verità:

“Non possiamo uscire dalla crisi climatica con l’elettrificazione: non ci sono abbastanza metalli di terre rare per sostituire le auto di tutti e l’estrazione di questi metalli causa sofferenza”.

Ci sono delle eccezioni

Attenzione, perché anche i Tyre Extinguishers hanno un cuore. Non toccano infatti auto utilizzate da persone con disabilità ed i veicoli commerciali, forse perché comprare online merce che arriva dall’altra parte del mondo è un diritto e non danneggia l’ambiente. Dovrebbero essere lasciate in pace le “auto di dimensioni normali”, anche se non si sa bene cosa sia la normalità.

In italiano si chiama “atto vandalico”

Pronti a sbarcare in Italia? Qualcosa si è mosso, perché sul sito è presente un volantino in PDF di rivendicazione in italiano, insieme alle altre 9 lingue. Di certo anche nel nostro Paese sgonfiare le gomme altrui può avere conseguenze. Potrebbe essere inquadrato come atto vandalico o danneggiamento (art. 635 e 639 del Codice Penale) che sui mezzi di trasporto arriva a comportare la pena della reclusione da uno a sei mesi o multa da 300 a 1.000 euro.

—–

