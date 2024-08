La Benelli Tornado Naked T 125 2024 è una mini fun-bike creata per offrire puro divertimento e conquistare il cuore delle nuove generazioni. Questa due ruote compatta e agile è perfetta per la città ed è il compagno ideale per affrontare il traffico metropolitano e per vivere avventure emozionanti durante il fine settimana.

La Tornado Naked T 125 è equipaggiata con un motore monocilindrico Euro5 da 125cc, a quattro tempi e raffreddato ad aria. Questo propulsore, con iniezione elettronica, quattro valvole, singolo asse a camme in testa e doppia accensione, garantisce il massimo contenimento dei consumi in tutte le condizioni di guida. Con una potenza massima di 11,1 CV (8,2 kW) a 9500 giri/min e una coppia di 10 Nm (1,0 kgm) a 7000 giri, questa mini bike offre prestazioni vivaci e divertenti. Il consumo di carburante è estremamente contenuto, con soli 2,1 litri per 100 km, rendendola economica e ecologica.

Per garantire un’ottima agilità e stabilità su strada, la Tornado Naked T 125 monta cerchi da 12 pollici con pneumatici 120/70 all’anteriore e 130/70 al posteriore. La ciclistica è affidata a una forcella upside-down con steli da 35 mm di diametro all’anteriore e a un forcellone oscillante con ammortizzatore laterale regolabile nel precarico molla ed escursione di 50 mm al posteriore. Il sistema frenante, dotato di dischi da 210 mm all’anteriore e da 190 mm al posteriore con CBS (Combined Braking System), assicura prestazioni frenanti eccellenti, aumentando la sicurezza di guida.

Il serbatoio della Tornado Naked T 125 ha una capacità di 7,2 litri, offrendo un’autonomia sufficiente per lunghe percorrenze urbane e uscite nel weekend. Il design è moderno e accattivante, disponibile nelle colorazioni bianca e nera, con una serie limitata nella tonalità flash green, che aggiunge un tocco di originalità e stile.

La Benelli Tornado Naked T 125 è disponibile al prezzo di 2.490 € f.c.