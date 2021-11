Keeway RKF 125 2022 con motore monocilindrico quattro tempi da 125 cc raffreddato a liquido è disponibile con prezzo di 2.490 € f.c.

Keeway RKF 125 2022 si presenta con una nuova veste grafica, ancor più sportiva, grintosa e moderna, pensata soprattutto per soddisfare i desideri delle giovani generazioni e con una nuova livrea gialla, in edizione limitata, che va ad aggiungersi alle colorazioni già presenti in gamma.

Keeway RKF 125 2022: motore e caratteristiche

Keeway RKF 125 2022 è una naked accattivante dal carattere grintoso, in grado di conquistare il cuore dei giovani motociclisti. Si tratta infatti di una smart bike snella e dinamica, realizzata per offrire il massimo del divertimento su strada e tra le curve: il suo cuore pulsante è il motore monocilindrico quattro tempi da 125cc, raffreddato a liquido, quattro valvole, in grado di offrire ottime prestazioni su strada. La potenza massima è di 9,4 kW a 9500 giri/min, la coppia di 10 Nm a 8500 giri.

Il telaio è un tradizionale traliccio in tubi d’acciaio, che garantisce la massima maneggevolezza tra le curve. Le ruote da 17’’ montano pneumatici 100/80 all’anteriore e 130/70 al posteriore. I freni a disco sono rispettivamente 260mm di diametro all’anteriore e 220mm di diametro (CBS). Dotazioni da grande per RKF 125, che presenta un gruppo ottico full led, dal design dinamico ed esaltante, così come la strumentazione interamente digitale e finiture di pregio.

RKF 125 è disponibile nelle colorazioni bianca, nera, rossa a 2.490 € franco concessionario Sarà commercializzata nella colorazione flash green in edizione limitata, alla quale si aggiungerà anche la nuova livrea gialla, sempre extra-serie, che sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2022.

