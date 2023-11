Nilox Lizard, Ant e Viper: i monopattini fuoristrada a Eicma 2023

A Eicma 2023, dal 9 al 12 novembre, debuttano i nuovi Nilox Lizard, Ant e Viper, monopattini fuoristrada coloratissimi che vanno ad arricchire il marchio del gruppo Esprinet che fa dello sport e dell’aria aperta da sempre il suo motto.

Anticipati a IFA a settembre, questi monopattini elettrici sono progettati per garantire totale sicurezza in città e in off-road, e sono affiancati dalla prima gamma di power station e pannelli solari anch’essi nati per gli amanti dei viaggi e dell’outdoor. Nilox e i suoi prodotti si trovano al padiglione 11, stand E41. Qui tutte le informazioni su come raggiungere Eicma 2023 a Rho Fiera.

Nilox Lizard e le altre novità

Con Nilox Lizard e i fratelli Ant e Viper, il marchio presenta un prodotto che anticipa la riforma del Codice della Strada, come già aveva fatto in passato, per dimostrarsi capace di rispondere in maniera rapida alle nuove esigenze. Per questo, il monopattino elettrico mette al centro la sicurezza di guida e l’affidabilità, e presenta il porta-targa sul parafango e gli indicatori di direzione integrati sulle manopole come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nilox Lizard, inoltre, ha come punto di forza gli pneumatici fat da 10” carrozzati, che uniti alla forcella ammortizzata offrono migliori prestazioni di assorbimento degli urti e garantiscono una maggiore stabilità e comfort durante la guida, per rendere più agevoli i viaggi su asfalto, ghiaia e strade accidentate senza preoccuparsi delle forature.

Nilox Lizard è dotato di motore da 350 W e batteria 36V a 10 Ah, con 40 km di autonomia massima e ricarica di 7 ore. Gode anche di un avanzato sistema di sicurezza che mitiga il rischio di furto tramite un’app con funzione di bloccaggio del prodotto. Caratteristiche simili riguardano anche Viper e Ant, e tutti e tre si distinguono per il colore specifico: verde militare per Lizard, Sabbia per il Viper e rosso per Ant. Il prezzo, per tutti e tre, è di 599,95 € e tutti e tre sono disponibili da novembre.

Insieme ai monopattini, Nilox porta ad Eicma i modelli di punta delle sue e-bike, con le nuove gamme K e Cargo, la compatta X8 SE, la J5 e l’innovativa J1. A

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED