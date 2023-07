Le più belle auto Lego ispirate a film e alle supercar del 2023

Lego è famosissima per i suoi set colorati nati in collaborazione con produzioni cinematografiche, videogiochi e anche case automobilistiche. Non mancano, infatti, auto Lego, reali o protagoniste di film, riprese dall’azienda danese e divise in migliaia di mattoncini, oggi connesse allo smartphone tramite applicazione per comandarle a distanza.

Da Batman a Ghostbusters, passando per hyper car iconiche, ecco dei set esclusivi selezionati per veri appassionati.

Lego Ferrari Daytona SP3

La supercar dei lego, e uno degli ultimi e più esclusivi set arrivati tra le proposte: la splendida Lego Ferrari Daytona SP3.

3778 pezzi a circa 500 €, per uno dei set Lego Technic più estremi e artistici di sempre. Presenta infatti porte a farfalla che si aprono e chiudono, il tipico Rosso Ferrari, oltre a ruote e cerchi riprodotti fedelmente, fari LED e interni anch’essi fedeli.

Lego Peugeot 9×8 Le Mans

Altro set stupendo quello che riproduce la Peugeot 9×8 Le Mans, hypercar da gara con design ricercato e graffiante.

Tutti i dettagli sono riprodotti, dagli artigli LED al motore V6 all’illuminazione fosforescente, fino a tutte le aerografie e gli sponsor. Si tratta di una versione in scala 1:10.

Lego Ford Mustang

Uno dei più belli è certamente il set della Ford Mustang Fastback del 196o, con finitura blu scuro con strisce bianche, abbastanza simile tra l’altro a quella del film Fast & Furious: Tokyo Drift.

Il set è anche personalizzabile nella scelta di spoiler, tubi di scarico e possibilità di aggiungere un compressore che esce dal cofano anteriore. Tra l’altro, aprendolo, c’è una riproduzione del suo V8 con tanto di tubi flessibili e filtro dell’aria.

La Lego DMC DeLorean di Ritorno al Futuro

Tra i classici divisi in mattoncini l’amatissima DMC DeLorean di ritorno al futuro, che per il film era stata modificata.

Il set è però molto ricco, perché permette di ricostruirne tutte e tre le versioni: quella originale, con il gancio sul tetto per attirare i fulmini della torre dell’orologio; la versione aggiornata che vola su Fusion power e la versione degradata, con tubi a vuoto e pneumatici bianhi.

Lego ECTO-1 di Ghostbusters

Sempre da un film iconico viene la ECTO-1 usata dai cacciatori di fantasmi in Ghostbusters, una Cadillac Ambulance Miller-Meteor limo-style endloader combination del 1959, opportunamente modificata con l’esilarante strumentazione che i temerari cacciatori usano nel film per cacciare i fantasmi. E non manca tra l’altro la livrea con il “Divieto di fantasmi” tipico della vettura.

Il set costa 199 € ed è composto da 2532 pezzi, alcuni dei quali davvero molto piccoli. Il kit vede un’auto con sterzo funzionante, postazione estraibile, e sirene vere che suonano.

Lego Bugatti Chiron

Altra vettura amatissima (e costosissima), la riproduzione fedelissima della Bugatti Chiron. L’auto presenta dettagli davvero iconici, come per esempio un esclusivo numero di serie che cambia in ogni confezione, la riproduzione fedelissima dell’abitacolo con anche il cambio Technic a 8 rapporti, il motore V16, la possibilità di aumentare la velocità spostando le alette posteriori.

Il tutto, diviso in ben 3599 pezzi, per un montaggio davvero complesso ed elaborato.

Auto LEGO: La Batmobile del 1989

Torniamo al Cinema, e stavolta entriamo nell’universo dei film DC, in particolare al Batman di Tim Burton con Michael Keaton nei panni del supereroe, sicuramente nella sua versione migliore insieme a Jack Nicholson a fare da Joker.

L’auto è divisa in 3308 pezzi, riprodotta splendidamente anche nell’abitacolo, include anche due sedili dove poterci alloggiare due omini e per avere un gioco interattivo: la confezione, infatti, include anche Batman, Joker e Vicki Vale con la sua inseparabile fotocamera. Il kit include anche un espositore girevole, per ben porre la vettura nel punto prediletto in casa; e anche uno stand per i personaggi del film, da mettere magari davanti alla Batmobile.

Lego Lamborghini Siàn

Altra riproduzione di una leggenda moderna, l’ultimo capolavoro in edizione limitata del marchio del toro: la Lamborghini Siàn. Anche in questo caso si tratta di un set esclusivo, diviso in 3696 pezzi al costo di 379,99 €. L’auto è riprodotta anche nel classico colore verde con cui Lamborghini ha presentato la vettura.

Il kit, che include naturalmente anche il motore, comprende una 24 ore di design per concedersi una breve fuga, viaggiando a tutta velocità a bordo della Siàn!

L’auto da Rally di Top Gear telecomandata

I fanatici del programma BBC Top Gear saranno felici di sapere che la vettura rally realizzata nello Show è ora anche un’auto lego! Un’auto radiocomandata che si può guidare comodamente dallo smartphone.

Costa 135 € ed è divisa in 463 pezzi, e può essere costruita anche senza batterie. Chiaro che per sfruttare al massimo tutte le potenzialità del gioco e divertirsi in casa e anche all’aperto (nelle vicinanze) è meglio inserire la batteria in dotazione e collegare la vettura all’app.

Lego Dodge Charger di Dom nel film Fast&Furious

Concludiamo con un’ultima leggenda: La Dodge Charger nera di Dominic Toretto nel primo film della (troppo) lunga saga cinematografica di Fast&Furios, di recente arricchita di Fast X. Divisa in 1077 pezzi, è un gioco adatto anche per i bambini dai 10 anni in su, e riproduce bene le caratteristiche di questa Charger, comprese le sospensioni, il ventilatore e il sistema sterzante.

Così, adulti appassionati e piccini possono divertirsi riproducendo le scene più belle del film con Vin Diesel e Paul Walker!

Il mitico furgoncino Volkswagen

Non fa parte di un (solo) film, ma di centinaia, ed è certamente uno dei veicoli per eccellenza della cultura pop, da oggi “ricostruibile” con gli iconici mattoncini danesi.

Proposto in un azzurro pastello con tetto bianco con ruota di scorta anteriore (T2) o nel classico rosso-bianco (T1), il furgoncino Volkswagen degli anni Sessanta proposto da Lego è pronto a farci vivere o rivivere, ogni volta che lo guardiamo, un viaggio on the road all’avventura e in compagnia. Il set, disponibile sia online che in store, ha un prezzo di 159,99 euro.

