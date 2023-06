La nuova collezione Fila di occhiali da sole 2023 unisce l’heritage del brand con la sua anima più contemporanea e di tendenza. I modelli interpretano alla perfezione la sfaccettata identità di Fila. Ogni collezione introduce un elemento di novità in grado di valorizzare la storia del brand: dalle cerniere flessibili a 360° gradi al logo spin around fino all’introduzione del doppio clip on, che permette la massima personalizzazione dell’occhiale rendendolo perfetto con qualsiasi outfit.

Elemento di punta della collezione sono i modelli “Performance”: occhiali da sole pensati per rispondere alle esigenze di ogni sportivo. I modelli della capsule sono realizzati con lenti Zeiss a tecnologia avanzata, per la massima chiarezza di visione in qualsiasi condizione.

Fila occhiali da sole 2023: la collezione

Tra le novità, il nuovo occhiale da sole realizzato in collaborazione con il campione di vela Giovanni Soldini. Il modello, con frontale super avvolgente, protegge la vista dai venti forti ed è composto da speciali materiali che permettono alla montatura di galleggiare, rendendola perfetta per il sailing e per tutte le attività acquatiche. Lenti Zeiss, tutte con trattamento idro-repellente Ri-Pel, disponibili anche in versione polarizzante.

La maschera da sole con lente ampia e frontale super avvolgente è perfetta per qualsiasi condizione metereologica e con un fitting che si adatta all’attività sportiva anche intensa. L’occhiale monta le lenti Zeiss tutte con trattamento idro-repellente Ri-Pel e fori d’aerazione. Disponibile nella versione con lente specchiata flash blue per gli sport acquatici, con lente specchiata silver per gli sport invernali e specchiata multilayer rossa per gli sport su strada. Il nasello in gomma è regolabile.

Sempre parte della linea sportiva il modello con frontale squadrato in acetato colorato semitrasparente. La montatura in acetato è arricchita da aste multilayer decorate con geometrie e logo Fila.

La linea più lifestyle comprende un modello da sole in acetato bold dall’anima retrò con frontale pilot geometrico con doppio ponte spesso. Le aste riprendono la colorazione del frontale con logo Fila e terminale con monogram F; il modello in metallo leggero ha un frontale squadrato con doppio ponte, look vintage senza tempo e bordatura colorato. Aste decorate dal logo Fila personalizzabile dalla

feature spin around, che permette di scegliere la versione e il colore preferito da mostrare.

