La Ocean Collection di Harry Winston si rinnova con tre nuovimodelli innovativi che celebrano l’unione tra il design d’avanguardia e la tradizione orologiera. Ispirati al Manhattan Bridge e realizzati con il materiale high-tech Zalium, questi orologi rappresentano una fusione tra estetica metropolitana e innovazione tecnologica.

La nuova Ocean Collection di Harry Winston, che rivisita il formidabile Project Z10, introduce un’estetica audace che unisce l’eleganza metropolitana alla perfezione tecnologica. Questa collezione, caratterizzata dall’uso innovativo dello Zalium, una lega high-tech ultraleggera e resistente alla corrosione, si ispira alla maestosa architettura del Manhattan Bridge, un tributo alla città di New York, fonte incessante di ispirazione per il brand.

I tre nuovi modelli, Zalium Turquoise/Orange, Zalium Neon Green/Black e Zalium White/Navy Blue, sono esempi perfetti di come il design possa reinterpretare elementi architettonici storici in chiave contemporanea. I quadranti traforati, con ponti sabbiati che richiamano le strutture del ponte, mostrano un’audace architettura tecnica, offrendo un contrasto visivo straordinario con la cassa grigia Zalium e accenti vivaci.

Questi segnatempo non sono solo un’espressione di stile per chi conduce uno stile di vita attivo, ma anche un’ode alla complessità meccanica, grazie alle loro complicanze retrograde e alla solidità che caratterizza un orologio sportivo maschile di fascia alta. La cassa di 42,2 mm in Zalium satinato garantisce anche una resistenza all’acqua fino a 100 metri di profondità.

La collezione Ocean di Harry Winston si distingue per le sue ore e minuti decentrati e display retrogradi, che presentano una dinamica combinazione bicolore di colori vivaci. Le varianti di colore, da quella turchese con accenti arancioni a quella verde neon con contrasti neri opachi, fino al modello bianco con tocchi blu navy, sono pensate per catturare l’attenzione e riflettere la personalità audace del proprietario. In sintonia con la natura sportiva dell’orologio, gli indici applicati, le lancette delle ore e dei minuti e persino l’applicazione di smeraldi Harry Winston in oro 18 carati a mezzogiorno sono luminescenti.

Per visualizzare le funzioni retrograde, i modelli Zalium Two-Tone Variations si affidano a due archi che coprono la parte inferiore del

quadrante. I giorni della settimana a destra e il contatore dei 30 secondi a sinistra appaiono sospesi sopra i ponti incrociati. L’attrattiva della funzione retrograda dei secondi è la costante animazione della lancetta che traccia un percorso di 120 gradi. Una volta raggiunto l’indicatore dei 30 secondi, la lancetta torna a zero con un movimento antiorario.

In linea con la dinamica e le marcature cromatiche degli orologi, i bordi dei due archi e delle relative lancette, l’indicatore dei 30 secondi e la “S” corrispondente alla domenica sono evidenziati in arancione, verde o blu. Infine, due ponti incrociati a ore 6 sostengono l’apertura rotonda per la data indicata da una freccia.

