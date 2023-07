Harry Winston Project Z16 è il sedicesimo modello della serie Project Z, il primo dotato di un calendario completo che data, giorno della settimana e mese. Realizzato in Zalium e in edizione limitata a 100 esemplari, Project Z16 è una creazione contemporanea ed esuberante che esibisce un panorama urbano scheletrato in 3D, composto di ruote dentate e componenti meccanici supportati da una rete simmetrica di ponti.

Harry Winston Project Z16: caratteristiche

La contrapposizione di trame, colori e ponti trasversali dona al quadrante un senso straordinario di profondità e volume. Come in molti segnatempo della serie Project Z, la disposizione dinamica rende omaggio ai ritmi energici e all’architettura di New York, dove Harry Winston ha fondato il marchio omonimo di alta gioielleria nel 1932.

L’intricata rete di ponti che sostengono e incorniciano le funzioni principali richiama le travi giganti e le colonne in acciaio che sostengono i grattacieli e i ponti sospesi che sfidano la forza di gravità di New York. Evidenziati sul quadrante, i ponti neri con le iscrizioni “Harry Winston” e “Automatic” appaiono come i pilastri della straordinaria struttura degli orologi.

Il colore svolge un ruolo di primo piano in questa creazione, con tocchi di lacca rossa a evidenziare gli indicatori e aperture nere a caratteri bianchi leggibili a rivelare la data, il giorno e il mese. I ponti laccati in azzurro conferiscono una piacevole simmetria al vivace panorama urbano composto di ruote dentate e componenti meccanici in miniatura che si materializzano in strati diversi.

Osservando Project Z16, lo sguardo è immediatamente catturato dalla metà superiore del quadrante e dai vari componenti neri con caratteri bianchi. Ciò che potrebbe apparire casualmente disordinato è, in realtà, perfettamente ordinato e i componenti, che rappresentano i giorni della settimana e i mesi dell’anno, sono disposti su dischi scheletrati a forma di stelle.

Due aperture a ore 9 e a ore 3 incorniciano il giorno della settimana e il mese e sono evidenziate da frecce rosse ed etichette dello stesso colore che riportano le iscrizioni “Day” e “Month”. Le punte delle lancette centrali delle ore e minuti sono scheletrate per evitare di nascondere le aperture del calendario e la leggibilità è migliorata ulteriormente grazie al materiale luminescente applicato agli indici blu delle

ore, alle lancette delle ore e dei minuti nonché sul logo HW posizionato a mezzogiorno.

Rispecchiando la parte superiore, il movimento costante del contatore dei secondi retrogrado ravviva la metà inferiore del quadrante col suo scatto ampio in senso antiorario dall’indice dei 30 secondi allo zero. La camma a spirale del contatore retrogrado dei secondi si intravede anche attraverso la griglia traforata.

Questo modello inaugura anche altre due novità inedite per la collezione, quali l’iscrizione Project Z16 incisa sul ponte galvanico grigio e l’incorporazione della lancetta dorata con una punta rossa per indicare la data sull’anello periferico nero, dove spiccano in rosso

brillante le cifre 31 a mezzogiorno.

Sin dal loro lancio nel 2004, tutti i segnatempo della serie Project Z sono stati realizzati in Zalium, la lega esclusiva a base di zirconio che protegge la formidabile meccanica e l’architettura audace di questa collezione. Lo Zalium è una lega rivoluzionaria ultraleggera, incredibilmente duratura e resistente alla corrosione e ai graffi.

La cassa di Project Z16, con un diametro di 42,2 mm e un’altezza di 11,27 mm, presenta una finitura satinata sportiva. Insieme al suo temperamento dinamico e sofisticato, l’ergonomia di Project Z16 e la sua impermeabilità fino a profondità di 100 metri lo rendono ideale per essere indossato tutti i giorni

Il fondello in vetro zaffiro rivela il calibro automatico HW3401 di fattura svizzera. Dotato di 327 componenti e 34 gioielli, il movimento a 4 Hz offre una sostanziosa riserva di carica di 65 ore. In linea con gli impeccabili standard meccanici di Harry Winston, il movimento è

regolato da una spirale piatta in silicio, che garantisce un’eccezionale precisione a lungo termine.

Il calibro rende anche onore alle finiture dell’orologeria tradizionale grazie a parti radianti in antracite con motivi Côtes de Genève, rodiatura e perlage circolare. Il simbolo della stella Shuriken, una parte integrante dell’estetica della collezione Project Z fin dai suoi esordi nel 2004, è visibile sul rotore scheletrato in oro bianco e sul cinturino in pelle di alligatore blu con rivestimento in caucciù e fibbia con chiusura déployante in Zalium.

