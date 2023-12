Huawei FreeBuds Pro 3: i nuovi auricolari true wireless

I nuovi Huawei FreeBuds Pro 3 sono progettati per fornire un’esperienza audio senza precedenti. L’esperienza di ascolto è notevolmente arricchita grazie all’integrazione tra il sistema audio Hi-Res Dual Driver, la modalità Crystal Clear con Pure Voice 2.0, Intelligent ANC 3.0 e l’equalizzatore adattivo a tre bande. Con un design raffinato, i nuovi FreeBuds Pro 3 permettono di ascoltare la propria musica preferita, audiolibri, podcast o di effettuare chiamate vocali in qualunque ambiente, indipendentemente dal rumore esterno.

Huawei FreeBuds Pro 3: caratteristiche

Il sistema audio Hi-Res Dual Driver offre un’esperienza d’ascolto con suoni che vanno da 48kHz a 14Hz in maniera fluida e precisa. Supportando i codec L2HC 2.0 e LDAC, e certificati sia da HWA sia da Hi-Res Audio Wireless, questi auricolari assicurano un audio ad alta risoluzione, dettagliato e profondo. L’equalizzatore adattivo a tre bande garantisce un’esperienza personalizzata, che consente di ascoltare ovunque e in qualsiasi momento, la propria musica preferita come desidera.

I FreeBuds Pro 3 supportano la tecnologia Pure Voice 2.0, che migliora significativamente la chiarezza della voce durante chiamate e videochiamate, rendendo i suoni e le parole perfettamente comprensibili anche in ambienti rumorosi. L’Intelligent ANC 3.0, un algoritmo AI di cancellazione del rumore aggiornato, lavora in tempo reale per migliorare la riduzione del rumore del 50%, rendendo questi auricolari ideali per viaggiare.

Disponibili in tre colori ispirati alla natura: Ceramic White, Green e Silver Frost, i Huawei FreeBuds Pro 3 hanno un design elegante e una custodia di ricarica resistente all’usura. La batteria di ciascun auricolare ha una capacità di 55 mAh e la custodia di ricarica di 510 mAh, permettendo fino a 31 ore di ascolto con la custodia e fino a 6,5 ore con una singola carica. Gli auricolari supportano la ricarica wireless e sono resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua, rendendoli ideali per uno stile di vita attivo.

Gli utenti possono collegare simultaneamente due dispositivi diversi, sia iOS che Android, senza doverli accoppiare o disconnettere ripetutamente, una caratteristica utile specialmente in ambito lavorativo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD