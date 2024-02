Hublot Big Bang Unico Green Saxem: il nuovo orologio in limited edition

Il Big Bang Unico Green Saxem di Hublot rappresenta un’importante innovazione nel mondo dell’orologeria, grazie al suo materiale rivoluzionario, il Saxem appunto, che supera la brillantezza dello zaffiro mantenendone la resistenza.

Hublot, rinomato per la sua costante ricerca di innovazione e per la creazione di orologi unici, ha svelato una nuova versione del suo materiale rivoluzionario, il Saxem. Questo composto chimico, simile allo zaffiro per resistenza ma caratterizzato da una luminosità superiore, rappresenta un’importante pietra miliare nel campo dell’orologeria. Dopo due anni di intensa ricerca e sviluppo, Hublot ha dato vita ad un materiale con una finitura unica e un colore uniforme e omogeneo che catturerà l’attenzione dei collezionisti più esigenti, fedeli alla filosofia del marchio: “Primo, unico, diverso”.

Il nuovo Big Bang Unico Green Saxem è il culmine di questo sforzo innovativo. Lavorando dal 2019 alla creazione di nuove tonalità di Saxem, Hublot ha introdotto con successo il colore verde smeraldo, dimostrando che il materiale non solo eguaglia la resistenza dello zaffiro ma ne supera la brillantezza grazie a una struttura meno tesa e più omogenea. Il Green Saxem, utilizzato per i sottili profili della cassa e della lunetta dell’orologio, conferisce all’orologio un aspetto che sembra emettere luce piuttosto che rifletterla, un’innovazione che proietta Hublot verso nuove frontiere tecniche ed estetiche.

La cassa da 42 mm del Big Bang Unico Green Saxem contiene al suo interno il calibro Unico 2 HUB1280, un cronografo di nuova generazione con funzione flyback. Questa scelta rappresenta un’ulteriore novità per Hublot, che con il precedente modello Big Bang Saxem aveva utilizzato il micro-rotore HUB6035. Il calibro HUB1280, visibile attraverso il retro della cassa in Green Saxem, è rifinito in nero con tecnica PVD, un dettaglio che esalta ulteriormente l’esclusività dell’orologio.

Oltre alle innovazioni tecniche, Hublot ha prestato particolare attenzione all’estetica dell’orologio. La corona, i pulsanti e il disco della data sono stati trattati per abbinarsi perfettamente alla sfumatura del Green Saxem, creando un design coeso e visivamente impressionante. Questa cura del dettaglio si estende anche agli indici e alle lancette fosforescenti, che riproducono esattamente il colore del materiale, confermando l’unicità del Big Bang Green Saxem, disponibile in soli 100 esemplari.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD