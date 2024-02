Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode: l’orologio da collezione in limited edition

La collaborazione tra Hublot e i Depeche Mode ha portato alla creazione dello Spirit of Big Bang Depeche Mode, un orologio che celebra la filosofia di “Memento Mori” dell’ultimo album e della tournée mondiale della band.

Hublot, in collaborazione con i Depeche Mode, ha svelato il nuovo Spirit of Big Bang Depeche Mode, un orologio che rende omaggio all’ultimo album della band, “Memento Mori”, e alla corrispondente tournée mondiale. Questa partnership, che dura da 14 anni, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche ambientali e umanitarie, avendo già raccolto oltre 2,3 milioni di dollari per enti benefici come il Teenage Cancer Trust e Charity: Water. La collaborazione tra il marchio svizzero e la band britannica è stata rinnovata con l’annuncio dell’album “Memento Mori” e la successiva tournée mondiale, che quest’anno promuove l’operato del Conservation Collective, una rete di fondazioni filantropiche dedicate alla protezione ambientale.

Lo Spirit of Big Bang Depeche Mode, presentato a Berlino, 11 anni dopo il primo evento congiunto della collaborazione nella capitale tedesca, è una celebrazione dell’estetica All Black di Hublot, caratterizzata da una cassa a tonneau di 42 mm in ceramica nera sabbiata e satinata. Al centro si trova un teschio circondato da una clessidra, simboli che evocano il concetto di Memento Mori, espressione latina che significa “ricordati che devi morire”, invitando alla riflessione sulla transitorietà della vita. Il quadrante presenta piccole sfere di ceramica nera che, muovendosi con il polso, simboleggiano il fluire del tempo, mentre gli indici si alternano tra il logo DM della band e borchie piramidali, richiamando il motivo rock della lunetta.

Il movimento automatico HUB1710_SD, con una riserva di carica di 50 ore, anima questo orologio. Ogni pezzo è accompagnato da due cinturini intercambiabili: uno in materiali riciclati e velcro, in omaggio alle iniziative contro l’inquinamento da plastica, e l’altro in caucciù nero con una chiusura déployante in titanio nero che riprende il motivo con borchie piramidali. Limitato a soli 100 pezzi, ogni orologio è presentato in una confezione speciale che include un singolo in vinile da 10″ della canzone “Wagging Tongue” dei Depeche Mode, prodotto con PVC riciclato ed energia pulita, esclusivamente per i collezionisti.

Copyright Image: Sinergon LTD