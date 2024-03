Levi’s for Feet 2024: le nuove sneakers Swift e Sneak

La collezione Levi’s for Feet 2024 presenta le nuove sneakers Swift e Sneak, insieme al rilancio del modello Stryder. La collezione si caratterizza per il design ispirato agli anni ’70 e per i materiali di alta qualità.

La storia di Levi’s, celebre per il suo denim, si arricchisce di un nuovo capitolo dedicato al footwear. Già nel 1975, il marchio aveva esplorato l’universo delle calzature con Levi’s for Feet, una collezione che comprendeva boots, sneakers e mocassini. Recentemente, con il lancio del modello Raven nel 2022, Levi’s for Feet ha riacceso l’interesse per il proprio patrimonio storico, riportando in auge la Stryder, una sneaker retro runner impreziosita dal logo originale 2 Legs. Ora, la nuova collezione 2024 si concentra sull’offerta di sneakers con le introduzioni dei modelli Swift e Sneak, entrambi destinati a lasciare un segno nel panorama della moda casual.

L’evoluzione di Levi’s for Feet ha tratto ispirazione dai ricchi archivi del brand, dove sono stati ritrovati dettagli unici come il logo 2 Legs della sneaker Stryder. Dopo aver localizzato un paio originale in Giappone, il team di design di Levi’s è riuscito a ricreare fedelmente questa sneaker iconica, offrendo nuove varianti cromatiche e introducendo la Swift e la Sneak, che si affiancano a questo modello storico portando avanti il legame con il logo distintivo.

Per questa primavera estate 2024, Levi’s for Feet lancia le Swift e le Sneak, due sneakers che si distinguono per il loro design ispirato agli anni ’70 e l’utilizzo del logo 2 Legs. La Sneak, versatile e realizzata in twill di cotone con texture naturale, si caratterizza per una suola in gomma traspirante. La Swift, invece, si presenta come una sneaker moderna ed elegante, con il logo 2 Legs a decorare un design realizzato in pelle sintetica e camoscio, completato da una suola in gomma traspirante.

La Stryder, insieme alle nuove Swift e Sneak, rappresenta l’apice dell’innovazione e dello stile nel campo delle calzature casual, confermando l’impegno di Levi’s verso la qualità e il design.

Copyright Image: Sinergon LTD