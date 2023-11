MooRER & Athos Faccincani: la nuova capsule collection d’artista

MooRER & Athos Faccincani: la nuova capsule collection prende forma grazie all’esclusiva collaborazione con l’artista Athos Faccincani, un incontro fortunato che mette radici nella condivisione di ideali ed intenti.

Da questo rapporto di stima, nasce una collezione innovativa e peculiare che vede la massima espressione nel colore, fonte di grande ricerca e sperimentazione per l’azienda, come per il pittore paesaggista, che rende l’uso di tinte e nuance il proprio punto di forza.

L’artigianalità e le lavorazioni made in Italy hanno rappresentato per il brand un grande vanto ed un incommensurabile punto di forza, assieme ad un profondo e sincero attaccamento per le tradizioni del proprio luogo di appartenenza. Stilemi che vengono nuovamente sottolineati in questa cooperazione, che racchiude l’operato di due personalità che vantano la stessa terra di origine e lo stesso heritage culturale.

Arte e design annullano i confini e si uniscono in un moderno gioco di contaminazioni, un connubio in cui l’opera d’arte viene studiata, tradotta e reintepretata nei capi. La capsule infatti, è composta da dieci pezzi tra cui capospalla ma anche jeans, e si esprime mediante la reinterpretazione di modelli iconici del marchio. Così facendo, viene enfatizzata l’esplosiva chiave cromatica dei dipinti del Faccincani, declinata attraverso l’uso di stampe, ricami e lavorazioni che rendono i capi dei veri e propri scrigni di incanto.

Una release fatta di creazioni autentiche, dalle decise radici territoriali, che rappresenta a pieno l’anima dei due protagonisti. Da una parte l’irrinunciabile praticità ed attenzione alla funzionalità di MooRER, dall’altra il segno limpido e di chiara lettura di un artista dalla marcata ed incisiva semplicità, diventando assieme facce di una stessa medaglia in cui l’autenticità si sposa con la bellezza.

Copyright Image: Sinergon LTD