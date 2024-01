Napapijri Archive capsule collection

La Archive capsule collection di Napapijri è un omaggio al passato del brand e una celebrazione della sua evoluzione. Attraverso la riedizione di pezzi storici come lo Skidoo e i curly fleece Equipe e Yupik, insieme al nuovo maglione Patchwork in lana riciclata, Napapijri dimostra la sua capacità di fondere moda, funzionalità e sostenibilità.

Dalla sua nascita nel 1987 ai piedi del Monte Bianco, Napapijri si è distinto come un marchio che intreccia sogni, storie e innovazione nei suoi capi. Sin dalla sua fondazione come produttore di borse da viaggio realizzate con tela di cotone cerata, Napapijri ha sempre unito lo spirito pionieristico degli esploratori polari con uno stile italiano inconfondibile, creando un’impronta unica nel mondo della moda outdoor.

La Archive capsule collection di Napapijri è un esempio vivido di come il marchio riesca a trasformare la sua eredità in must-have contemporanei. Con questa collezione, Napapijri riedita quattro pezzi iconici tratti dal suo archivio, dimostrando come il design atemporale possa essere reinterpretato in chiave moderna.

Il capo di punta della collezione è lo Skidoo, la prima giacca di Napapijri, ora riproposta in una versione rinnovata che mantiene fedeltà all’originale degli anni ’90. Questa nuova versione utilizza un tessuto Cordura più pesante e resistente, combinato con un misto lana riccia per il cappuccio, offrendo non solo stile ma anche funzionalità e durata.

La collezione vede anche la reinvenzione di due curly fleece storici, l’Equipe e il Yupik. Questi capi sono stati rielaborati con dettagli ricamati, blocchi di colore distintivi e il branding originale, unendo un richiamo nostalgico con la modernità.

Il maglione Patchwork, infine, celebra la passione di Napapijri per l’inaspettato. Questo pezzo trasforma un look invernale tradizionale in un vero e proprio statement piece, realizzato al 100% in lana riciclata certificata RWS.

