Nautica, celebrato per il suo impegno ambientale e la passione per la vela, presenta la collezione di cronografi Nautica One Eco. Questa linea esalta il tema “Sailing to North South West East”, proponendo orologi con cassa da 43 mm in eco ceramica, che enfatizza l’approccio sostenibile del brand. Disponibili in quattro audaci varianti di colore – verde, nero, blu e grigio – questi cronografi combinano stile e responsabilità ambientale.

Ogni modello della collezione Nautica One Eco presenta un quadrante sportivo con tre piccoli quadranti situati a ore 3, 6 e 9. Un elemento distintivo è la bandiera nautica a ore 12, simbolo di un punto cardinale diverso per ogni cronografo, accanto al logo Nautica. Questi dettagli evocano lo spirito avventuroso e la precisione richiesta nella vela.

Gli accostamenti cromatici sono stati studiati per creare un forte impatto visivo, abbinando sapientemente i colori di cassa, lunetta e cinturino. I cinturini sono realizzati in fibra di grano con una texture zigrinata, coerenti con la filosofia eco-friendly della collezione. Da segnalare, per esempio, il modello con cassa color argento e lunetta blu, quadrante bianco, contatori blu e cinturino blu; e il modello che omaggia i colori della natura con cassa e cinturino verdi, quadrante dello stesso colore e contatori neri.

I cronografi Nautica One Eco sono ideali per gli appassionati di vela, grazie a un movimento al quarzo affidabile e una resistenza all’acqua fino a 100 metri. Sono dotati di corona e fondello a vite, garantendo robustezza e durata nel tempo.

