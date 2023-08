Longines HydroConquest GMT, autentico riferimento in materia di orologi sportivi, si arricchisce di nuovi modelli dal design essenziale che ospitano il nuovo esclusivo movimento GMT. Abbinando eccellenza tecnica ed eleganza, due segni distintivi del Marchio della clessidra alata, queste nuove versioni si ispirano al mondo degli sport acquatici e fanno tesoro della storica esperienza di Longines nello sviluppo di orologi con più fusi orari.

Longines HydroConquest GMT: caratteristiche

Questa funzione, che consente di visualizzare l’ora in due fusi orari contemporaneamente, è una complicazione che affonda le radici nel ricco patrimonio storico di Longines, che l’ha introdotta per la prima volta in un orologio da polso nel 1925. HydroConquest GMT abbina questa funzione, di grande utilità per chiunque ami viaggiare, alle caratteristiche dei segnatempo per gli sport subacquei che ne definiscono l’identità.

L’orologio è pensato per accompagnare in ogni circostanza gli avventurieri moderni e gli sportivi più esigenti. Nel realizzare questa nuova generazione di orologi, Longines si è ispirata a un design retrò, cui ha integrato i più recenti progressi tecnologici. La cassa in acciaio inossidabile con fondo a vite, di 41 mm di diametro, è stata ridisegnata e ospita il nuovo calibro esclusivo Longines GMT con spirale

in silicio, nonché componenti innovativi realizzati con materiali amagnetici. Questo movimento, dieci volte più resistente ai campi magnetici rispetto alla norma di riferimento ISO 764, vanta un’estrema precisione e garantisce una riserva di carica fino a 72 ore.

L’alternarsi delle superfici lucide e satinate ritma il look di questi modelli raffinati. I quadranti verde, marrone, nero o blu con finitura soleil sono impreziositi da una scala delle 24 ore bicolore. Le lancette dorate o rodiate e gli indici – tondi a ore 6 e 9 e a forma di triangolo a ore 12 – sono rivestiti di SuperLumiNova così da garantire una lettura ottimale in qualsiasi circostanza.

A ore 3 spicca la finestrella della data. L’indicatore GMT a forma di freccia riprende il colore degli elementi decalcati del quadrante. I modelli HydroConquest GMT, impermeabili fino a 300 metri, sono dotati di un bracciale in acciaio inossidabile con maglie a forma di H interamente ridisegnate e chiusura con microregolazione, una novità per Longines.

In questi nuovi esemplari i cinturini si abbinano ai colori dei quadranti e sono disponibili anche in caucciù blu o nero. Il fermaglio déployant con microregolazione garantisce una tenuta e un comfort perfetti. È disponibile anche un cinturino Nato verde cachi o beige.

