Orologio Propaganda x G-Shock: la nuova limited edition

Il connubio tra la resistenza e la robustezza che da sempre caratterizzano i prodotti G-Shock e l’approccio di Propaganda Clothing allo streetwear.

Orologio Propaganda x G-Shock: unbreakable è l’aggettivo che descrive al meglio il dna di G-Shock e al quale il brand fa riferimento nella sua ricerca di nuovi partner per creare i suoi inediti collaboration model. Grazie ad esso, e alla passione comune per la scena fashion e musicale underground, è nata la collaborazione con Propaganda, brand nato dalla strada e che ha costruito la sua fama in 15 anni di musica, palchi, artisti ed eventi.

Al giorno d’oggi uno dei grandi player tra i brand streetwear internazionali, Propaganda nasce a Roma nel 2006 attorno alla figura del rapper Noyz Narcos, brand ambassador e co-fondatore del progetto. Discografia, produzione d’eventi e tournée dei maggiori artisti internazionali sono stati, nei primi anni, i canali attraverso i quali questa rete è riuscita ad affermarsi come uno dei più importanti e riconosciuti contenitori italiani di street culture.

Il successo incontrato dal super iconico snake logo disegnato dall’artista romano Scarful ha portato rapidamente semplici t-shirt e hoodie destinate al merchandise a diventare un vero e proprio streetwear brand che vanta ora flagship store a Milano, Roma, Bari, Bologna e Barcellona e più di 150 punti vendita selezionati in tutta Italia.

L’orologio Propaganda x G-Shock in limited edition celebra il 15esimo anniversario dalla fondazione di Propaganda, creando un connubio tra la resistenza e la robustezza che da sempre caratterizzano i prodotti G-Shock e l’approccio di Propaganda Clothing allo streetwear: un’attitudine senza compromessi, irriverente, che resiste al tempo e alle mode. Il concetto unbreakable si declina, quindi, come resistenza agli urti della vita quotidiana sulle strade delle metropoli dove gli urban kids, che rappresentano Propaganda e G-Shock, cercano la loro strada.

Orologio Propaganda x G-Shock: caratteristiche

L’orologio Propaganda x G-Shock diventa così un omaggio ai suoi più giovani brand lover. La cassa ottagonale 2100, ormai best seller, è rivisitata in colorway total-black e sul cinturino è ripreso l’iconico artwork ribs di Propaganda, con lo snake verde fluo a contrasto, che lo rende un oggetto dal design ipnotico e davvero unico. Come tutti i G-Shock, l’orologio è shock-resistant ed impermeabile fino a 20 bar. Una limited edition che diventerà un vero e proprio oggetto cult da collezione per tutti gli appassionati delle rarità streetwear.

A coronare il lancio, la campagna incentrata sulla musica: è infatti il clubbing, rivisitato in chiave industrial e contemporanea, il tema delle immagini che farà tornare a battere il cuore dei giovani adolescenti, pensando a quando finalmente potranno tornare nei locali notturni a vivere notti fatte di live music, abbracci, dancefloor, sudore e vera vita vissuta.

