Casio presenta il primo G-Shock Mudmaster in carbonio forgiato.

Casio G-Shock Mudmaster è il nuovo modello Master of G della linea G-Shock di orologi indistruttibili, creati per resistere all’uso in condizioni estreme. Il nuovo Mudmaster GWG-2000 è il primo G-Shock a essere realizzato in carbonio forgiato, un materiale leggero e allo stesso tempo resistente.

Il GWG-2000 è l’ultimo arrivato della linea di orologi Mudmaster dotati di una struttura che li rende adatti per l’uso in ambienti difficili caratterizzati da sporco, sabbia, fango, polvere o detriti. Il nuovo GWG-2000 è il primo orologio G-SHOCK a utilizzare il carbonio forgiato, un materiale usato per la costruzione di aerei e auto da corsa.

Casio G-Shock Mudmaster: caratteristiche

Il carbone forgiato è uno speciale tipo di resina rinforzata con fibra di carbonio ed è più leggero dell’acciaio inox, ma molto più resistente. Questo materiale, che può essere modellato in forme complesse, è utilizzato per realizzare l’ansa che collega la lunetta ai due lati del cinturino, garantendo una protezione strutturale al quadrante.

Il carbonio forgiato viene prodotto con frammenti di fibra di carbonio che vengono mischiati a una resina e pressati in uno stampo a una temperatura e una pressione elevate. Guardando l’orologio da determinate angolazioni, i frammenti sono visibili sulla superficie e creano un motivo casuale grigio-nero molto gradevole e originale.

I pulsanti dell’orologio sono stati rivisti per intero in modo da essere assolutamente resistenti al fango, “mud resist”. La combinazione di pulsanti con tubi in acciaio inox e aggiuntivo materiale interno in silicone danno vita ad un orologio che non soltanto assorbe gli urti, ma è completamente sigillato, tanto da assicurare una resistenza alla polvere e al fango ancora più elevata rispetto al precedente modello.

La cassa è in resina rinforzata con fibra di carbonio, un materiale leggero ma resistente. I materiali e la struttura sono stati rielaborati in modo da ottenere una cassa più sottile di 1,9 mm rispetto al modello precedente.

Traendo ispirazione dalle attrezzature professionali, il cinturino è lavorato come le impugnature di gomma antiscivolo montate su veicoli speciali e macchinari pesanti, mentre i tasti sono zigrinati per garantire un controllo migliore, caratteristiche che rendono questo orologio un oggetto molto pratico e potente. Il GWG-2000 è disponibile in tre colori: grigio monocromatico, kaki militare e beige chiaro.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.