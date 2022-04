Non perdetevi gli orari del weekend per seguire il GP di Austin in diretta su SKY e in chiaro e gratis su TV8.

Orari MotoGP Austin 2022 – Ecco gli orari del Gran Premio di Austin, In Texas, 4° round del Campionato del Mondo MotoGP 2022. Tuttavia il GP di Austin (Texas) si potrà seguire su Sky ed in chiaro e gratis su TV8. La gara della Moto3 si corre alle 18:20, quella della categoria MotoGP 20:00 ed infine la Moto3 alle 21:30.

Al comando della classifica piloti c’è Aleix Espargaro (Aprilia), quella costruttori è guidata dalla Ducati.

Orari MotoGP Austin 2022: diretta SKY e NOW

A seguire gli orari delle dirette TV su SKY del GP di Austin, Texas, in streaming anche su NOW.

Giovedì 7 aprile

14:15 Paddock Pass

19:00 conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 8 aprile

15:55 prove libere 1 Moto2

16:50 prove libere 1 MotoGP

17:50 prove libere 1 Moto3

18:45 paddock live

20:00 paddock live

20:10 prove libere 2 Moto2

21:05 prove libere 2 MotoGP

22:05 prove libere 2 Moto3

23:00 Paddock Live Show

23:30 Talent Time

Sabato 9 aprile

15:55 prove libere 2 Moto2

16:50 prove libere 2 MotoGP

17:50 prove libere 2 Moto3

18:45 Paddock Live

19:15 Paddock Live

19:35 qualifiche Moto2

20:30 prove libere 4 MotoGP

21:10 qualifiche MotoGP

22:05 qualifiche Moto3

22:55 Paddock Live

23:00 Paddock Live Show

23:30 Talent Time

23:45 conferenza stampa qualifiche

Domenica 10 aprile

16:15 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

17:50 Paddock Live

18:20 gara Moto2

19:15 Paddock Live

19:30 Grid

20:00 gara MotoGP

21:00 Zona Rossa

21:30 gara Moto3

22:30 Zona Rossa

23:00 Race Anatomy MotoGP

Orari MotoGP Austin 2022: TV8 differita gratis

Ecco tutti gli orari di TV8 per poter vedere il Gran Premio delle Americhe (Austin) in differita, in chiaro e gratis.

Sabato 9 aprile

23:15 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 10 aprile

20:05 Moto3 (Differita)

21:25 Moto2 (Differita)

23:05 MotoGP (Differita)

