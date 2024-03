Oakley Field Gear: la collezione perfetta per gli sportivi che non rinunciano allo stile

La linea Field Gear di Oakley unisce l’avanguardia tecnologica all’eccellenza del design giapponese, ed è pensata per gli avventurieri contemporanei che affrontano ogni ambiente con coraggio e stile.

Nell’universo dell’abbigliamento sportivo, un nuovo capitolo si apre con l’arrivo della linea Field Gear di Oakley, la scelta perfetta per gli amanti dell’avventura. Progettata in Giappone, questa collezione si prepara a conquistare l’Europa con una proposta che fonde l’essenza della resistenza e dell’eleganza, ideale per chiunque si muova tra gli ambienti più inospiti e le metropoli moderne.

La linea Field Gear è un tributo alla funzionalità senza compromessi, concepita per resistere alle sfide imposte dal sole ardente e dalla pioggia battente. Questi capi non temono i sentieri accidentati o l’asfalto cittadino, garantendo una versatilità senza eguali. Ogni dettaglio è pensato per rispondere alle esigenze degli spiriti più avventurosi, offrendo protezione nelle condizioni climatiche più estreme, grazie all’impiego di materiali all’avanguardia e alle innovative tecnologie Oakley. La collezione assicura non solo comfort e protezione, ma si impone anche come una scelta di stile distintiva, in grado di adattarsi a qualsiasi contesto, dalla natura selvaggia all’urban jungle.

L’eccellenza dell’artigianato giapponese emerge in ogni elemento della linea Field Gear, dalle eccezionali finiture alla vestibilità progettata per le prestazioni più elevate. Tessuti premium con finitura ruvida e tonalità neutre elevano ulteriormente la collezione, distinguendola per qualità, autenticità e cura del dettaglio. Questa esclusiva linea di abbigliamento sportivo incarna il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, rivelandosi ideale per coloro che ricercano il meglio in ogni aspetto della loro attrezzatura outdoor.

In aggiunta, la collezione propone capi dedicati specificamente al golf e all’allenamento, realizzati con materiali innovativi e trattamenti come Hydrolix, Hydrofree DWR e UPF 50. Questi elementi garantiscono una protezione ottimale dall’umidità e dai raggi UV, oltre a offrire un comfort superiore. La linea golf si articola in tre stili distinti – Skull, per un look audace e alla moda; Icon, che si ispira al rétro; e OG, un classico senza tempo – permettendo agli appassionati di esprimere al meglio il proprio stile personale anche sul campo da golf.

Fonte Oakley

Copyright Image: Sinergon LTD