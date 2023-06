Omega Seamaster Summer Blue 2023 è la collezione, composta da 11 orologi, che rende omaggio al modello lanciato 75 anni fa e che celebrano l’impermeabilità. Per celebrare l’icona degli oceani, Omega propone una nuova collezione con quadranti audaci caratterizzati da una particolare tonalità, che ricorda una giornata perfetta in un mare sconfinato.

I sette modelli iconici – undici segnatempo in totale – tracciano una traiettoria che unisce la tecnologia subacquea più tecnica a quella più raffinata. Comune a tutti, la tonalità Omega Summer Blue, presente con maggiore o minore intensità per indicare il livello di impermeabilità di ogni Seamaster e la sua capacità di sfidare le profondità marine. L’Aqua Terra rappresenta la superficie marina inondata dal sole, l’Ultra Deep l’oscurità degli abissi.

Omega Seamaster Summer Blue 2023: Aqua Terra

All’epoca del lancio nel 2002, il sobrio quadrante del Seamaster Aqua Terra richiamava le linee essenziali del Seamaster 300 originale del 1957. Negli anni, Omega ha introdotto dettagli ispirati all’oceano, come i quadranti con motivo teak che ricordano i ponti degli yacht e gli indici a forma di scafo.

La collezione Omega Aqua Terra include ora tre nuovi modelli con cassa simmetrica e corona in acciaio inossidabile. L’edizione da 38 mm, animata dal calibro Omega Co-Axial Master Chronometer 8800, presenta un bracciale lucido e spazzolato a maglie rotonde e indici a forma di scafo.

Il modello da 41 mm offre la scelta tra un bracciale abbinato e un cinturino in caucciù blu. Il cuore pulsante è il calibro Omega Co-Axial Master Chronometer 8900. Tutti gli orologi dispongono di un nuovo quadrante con finitura spazzolata a raggi di sole nella tonalità Summer Blue, con una finitura sfumata che riflette il livello di impermeabilità del modello Aqua Terra: ben 150 metri, In perfetto abbinamento cromatico, le lancette e gli indici rodiati sono riempiti di una esclusiva Super-LumiNova azzurra.

Omega Seamaster Summer Blue 2023: Aqua Terra Worldtimer

A distanza di soli due anni dal lancio nel 2017, Omega ha adottato la tecnologia laser per offrire quadranti dalla texture e dal colore straordinari. Splendide raffigurazioni della Terra vista dall’alto, da portare al polso. Con la sua indicazione giorno-notte e il quadrante in cui sono riportate in modo circolare le destinazioni di tutto il mondo, l’Aqua Terra Worldtimer è un esplicito richiamo all’avventura. Anche questo specialissimo Seamaster ha il proprio oceano.

L’Aqua Terra Worldtimer da 43 mm in acciaio inossidabile, con bracciale abbinato o cinturino in caucciù blu, presenta una vista a colori della Terra e un cerchio con le destinazioni mondiali stampate in argento. Congiungendo i display esterno e interno, il vetro esalite rivela un’indicazione delle 24 ore nella quale il colore azzurro indica il giorno e il blu scuro la notte.

La texture e il colore ottenuti mediante ablazione al laser su una placca in titanio grado 5 offrono una rappresentazione della Terra con l’oceano blu e i continenti in rilievo. Il cuore pulsante è il calibro Omega Co-Axial Master Chronometer 8938. In linea con la tecnologia Aqua Terra, il Worldtimer è pensato per misurare il tempo fino a 150 m di profondità.

Omega Seamaster Summer Blue 2023: Seamaster 300

Lanciato nel 1957 nella trilogia Omega “Professional” (insieme ai primi modelli Speedmaster e Railmaster), l’originale Seamaster 300 offriva un quadrante di facile lettura e un’eccezionale impermeabilità, indicata dall’esclusiva stella “Naiad” posta all’interno del logo sulla corona.

La nuova versione da 41 mm continua la tradizione con il calibro Omega Co-Axial Master Chronometer 8912, ha una cassa simmetrica e corona in acciaio inossidabile lucido e spazzolato è corredato da un bracciale abbinato. Come si evince dal nome, questo orologio sopporta senza difficoltà fino a 300 metri di profondità, mentre il quadrante verniciato nella tonalità Summer Blue riflette la sua straordinaria impermeabilità. In linea con il codice cromatico, le lancette rodiate, gli indici delle ore rientranti e i numeri sono riempiti di una esclusiva Super-LumiNova azzurra.

Omega Seamaster Summer Blue 2023: Diver 300M

Grazie alla caratteristica scala graduata, le lancette scheletrate, gli audaci indici in rilievo e la valvola per la fuoriuscita dell’elio, il Diver 300M lanciato nel 1993 offre agli esploratori delle profondità marine un modo elegante di misurare il tempo trascorso sott’acqua. Questo Seamaster Diver 300M da 42 mm in acciaio inossidabile, con bracciale abbinato o cinturino in caucciù blu, arricchisce con grande valore la classica collezione Omega di orologi subacquei.

In linea con i precedenti modelli commemorativi, questa edizione ha un quadrante in ceramica nella tonalità Summer Blue con motivo a onde, verniciato con una finitura sfumata che ne riflette l’impermeabilità. Una lunetta in ceramica blu con scala graduata nel nuovo smalto Summer Blue “Grand Feu” circonda il quadrante, dove spiccano lancette scheletrate rodiate e indici in rilievo riempiti di una esclusiva Super-LumiNova azzurra. Il cuore pulsante è il calibro Omega Co-Axial Master Chronometer 8800.

Omega Seamaster Summer Blue 2023: Planet Ocean

Ispirandosi al design del Seamaster 300, il modello Planet Ocean fu lanciato nel 2005 con una lunetta arancione e un’inconfondibile valvola

per la fuoriuscita dell’elio. Conteneva inoltre il celebre scappamento Co-Axial di Omega, che fece il suo esordio con il Calibro 2500. Se si è in cerca di una tecnologia subacquea di alto livello, l’Omega Seamaster Planet Ocean 600M rappresenta senza dubbio la scelta migliore.

Come si evince dal nome, si trova perfettamente a proprio agio nell’oceano, dove regala performance brillanti fino a 600 metri di profondità. Animato dal calibro Omega Co-Axial Master Chronometer 8800, questo modello da 39,5 mm è provvisto di cassa e bracciale in acciaio inossidabile.

Una lunetta in ceramica blu con scala graduata azzurra circonda il quadrante Summer Blue in ceramica, trattato con PVD e verniciato con una finitura sfumata, completo di lancette e indici azzurrati riempiti di una esclusiva Super-LumiNova azzurra.

Omega Seamaster Summer Blue 2023: Ploprof

In grado di resistere alle pressioni estreme dell’oceano, l’inconfondibile Seamaster Professional 600, meglio noto come “Ploprof” (da “PLOngeur PROfessionnel”, “sommozzatore professionista” in francese), è uno dei più resistenti e innovativi orologi subacquei mai creati. L’ingegnoso metodo sviluppato da Omega per fissare il vetro alla robusta cassa monoblocco ha eliminato la necessità di una valvola per la fuoriuscita dell’elio.

Nei primi anni del Ploprof, l’oceanografo francese Jacques Cousteau e l’azienda specializzata in ricerche sottomarine Comex si affidarono

a questo modello per i loro esperimenti nelle profondità marine. Il Ploprof del 2023, realizzato in O-Megasteel e corredato da un quadrante nella tonalità Summer Blue con finitura spazzolata a raggi di sole, ha un design ispirato all’originale modello Omega lanciato nel 1971.

L’anello della lunetta è in vetro zaffiro, per richiamare il vetro monolitico chimicamente rinforzato utilizzato nelle prime versioni. Questo vetro trasparente, verniciato di blu sul retro, rivela la scala graduata azzurra sottostante. L’iconica cassa monoblocco integra la celebre corona a vite e il caratteristico pulsante di sicurezza posto a ore 2, che in questa edizione sfoggia un anello in ceramica blu. Un cinturino in caucciù blu traforato completa il look anni ‘70. L’instancabile calibro che anima l’orologio è l’Omega Co-Axial Master Chronometer 8912.

Omega Seamaster Summer Blue 2023: Ultra Deep

Nel 2019, i primi orologi Omega Ultra Deep hanno scritto un nuovo record nella storia, avventurandosi nel punto più profondo del pianeta Terra. Dopo la storica immersione nella Fossa delle Marianne, Omega ha trasformato la tecnologia in una rivoluzionaria collezione impermeabile fino a 6000 m disponibile al grande pubblico.

Un orologio testato in condizioni oceaniche reali durante la sua creazione, impermeabile fino a 6000 metri e conforme allo standard ISO 6425:2018 per orologi subacquei da immersioni, come certificato dall’Istituto Federale Svizzero di Metrologia.

Questo modello da 45,5 mm è corredato da cassa e bracciale in solido O-Megasteel e da uno straordinario quadrante che rende omaggio ai misteriosi fondali marini. Il motivo che lo caratterizza è un’esatta rappresentazione del Challenger Deep mappato dal team di “The Five Deeps” utilizzando quasi un milione di punti sonar. La finitura laccata, prodotta lasciando fluire la lacca sul quadrante, dona un meraviglioso senso di profondità al modello. Il cuore pulsante è il calibro Omega Co-Axial Master Chronometer 8912, lo stesso calibro che anima il leggendario Ploprof.

Ma il quadrante cela anche un lato giocoso. Illuminando l’orologio con una luce UV è possibile notare la scritta “Omega Was Here”, che punta verso l’immersione da record di 10.935 metri e mostra il bacino occidentale, centrale e orientale.

Negli anni ’50, Omega decise di creare un simbolo che rappresentasse l’intera collezione Seamaster e che trasmettesse la tradizione marina, lo stile raffinato e lo spirito di resistenza della collezione. Il designer Jean-Pierre Borle trovò l’ispirazione durante un viaggio a Venezia: le sculture decorative raffiguranti l’ippocampo di Nettuno che adornavano i lati delle gondole.

Ogni segnatempo sopra descritto è dotato di uno straordinario fondello commemorativo sul quale appare il logo Seamaster, che raffigura Poseidone con il suo tridente e due cavallucci marini: il logo Omega originale del 1956 si unisce a quello attuale.

—–

