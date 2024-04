Omega x Swatch MoonSwatch Mission to the Moonphase New Moon – Full Moon

Omega x Swatch Mission to the Moonphase New Moon – Full Moon: i nuovi modelli Bioceramic MoonSwatch, che celebrano le fasi lunari con un design innovativo e un tributo all’esplorazione dello spazio.

Swatch e Omega hanno nuovamente collaborato per lanciare due nuovi esemplari speciali in edizione non limitata: il Bioceramic MoonSwatch Mission to the Moonphase New Moon e Full Moon. A due anni di distanza dal successo della loro prima collaborazione, questi nuovi orologi si distinguono per il loro design esclusivo che celebra le fasi lunari.

Il modello New Moon, in particolare, si presenta con un disco delle fasi lunari in nero, arricchito da un indicatore semitrasparente che rende omaggio alla luna nuova. Questa scelta cromatica sottolinea anche il legame intrinseco con l’universo e i suoi misteri. L’elemento distintivo di questi orologi è la presenza di Snoopy sul quadrante a ore 2, simbolo non solo della storica collaborazione con la Nasa ma anche dell’indomito spirito di avventura che caratterizza le missioni spaziali.

Sull’indicazione e sul disco delle fasi lunari, tra lune crescenti e stelle, è incastonata una citazione segreta del fumetto di Snoopy, visibile alla luce UV. Il Silver Snoopy Award è l’onorificenza più prestigiosa che l’agenzia spaziale degli Stati Uniti conferisce a individui e organizzazioni per i risultati eccezionali legati alla sicurezza dei voli o al successo delle missioni. Questo prestigioso premio è stato assegnato a Omega nel 1970 per il suo ruolo nella storia dell’esplorazione spaziale, tra cui il contributo essenziale per riportare a casa sano e salvo l’equipaggio dell’Apollo 13.

Snoopy compare anche sul disco delle fasi lunari del MoonSwatch Bioceramic Mission to the Moonphase Full Moon.

La produzione di questi orologi segue l’impegno di Swatch e Omega per la sostenibilità e l’innovazione, utilizzando Bioceramic, una miscela di ceramica e materiali biologici derivati dall’olio di ricino. Questa scelta non solo testimonia l’attenzione verso l’ambiente ma anche il desiderio di offrire un prodotto all’avanguardia sotto ogni aspetto.

Gli appassionati, collezionisti e non, ritroveranno in questi due nuovi modelli in edizione non limitata tutti gli elementi caratteristici

del leggendario Speedmaster Moonwatch di Omega, il primo orologio ad essere andato sulla luna: la cassa asimmetrica, la famosa lunetta tachimetrica con il punto sopra il 90 e i tipici quadranti secondari Speedmaster.

Gli orologi Bioceramic MoonSwatch Mission to the Moonphase recano sul fondello l’intento della missione e sul quadrante e sulla corona i loghi Omega x Swatch. Sul coperchio della batteria è visibile una luna ispirata al mondo di Snoopy. Il cinturino Velcro, adatto alla tuta spaziale, aggiunge un tocco di eleganza astronautica.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Swatch

Copyright Image: Sinergon LTD