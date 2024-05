Il nuovo OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition combina l’eleganza del design scandinavo con le più recenti innovazioni tecnologiche.

Il nuovo smartwatch di OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition è un omaggio alla bellezza e al design scandinavo. Caratterizzato da un elegante schema di colori che richiama le tonalità dell’Oceano Nordico, l’orologio fonde sfumature di blu regali e bianchi luminosi. Il quadrante GMT bicolore è una novità esclusiva che richiama i classici cronometri marini.

OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition è realizzato con materiali di alta qualità, inclusi un nuovo cinturino in pelle ibrida che combina gomma fluorurata e vera pelle per un comfort senza precedenti. Il display da 1,43 pollici offre una risoluzione eccezionale, mentre il telaio in acciaio inossidabile con cristallo di zaffiro 2.5D e finitura satinata e lucida assicura durabilità ed eleganza. La cassa, spazzolata e lucidata, è realizzata in acciaio inossidabile.

Dotato di un doppio chipset, lo smartwatch garantisce un’autonomia della batteria fino a 100 ore e un tracciamento del fitness estremamente accurato, posizionandosi come uno dei migliori smartwatch Android del mercato. La combinazione di prestazioni avanzate e design sofisticato ha reso il OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition il dispositivo più venduto di OnePlus negli ultimi due anni.

OnePlus Watch 2 è stato sottoposto a test di livello militare per garantire che sia in grado di sopportare tutto lo sporco, il sudore, lo stress e la tensione derivanti da uno stile di vita attivo.

OnePlus Watch 2 contiene due chip per ottenere il massimo in termini di performance e durata della batteria. L’esclusiva architettura Dual-Engine di Watch 2 alimenta i chipset Snapdragon W5 e BES 2700 e offre alcuni dei più efficienti sistemi di gestione energetica presenti in uno smartwatch avanzato. Il software personalizzato garantisce che i chip di punta di Watch 2 funzionino in tandem per mantenere elevate le performance e prolungare l’autonomia della batteria.

Fonte OnePlus

Copyright Image: Sinergon LTD