A. Lange & Söhne Grande Lange 1: l’eccellenza al minimo dettaglio

La più recente edizione del Grande Lange 1 spicca per l’eleganza del design rivisitato.

A. Lange & Söhne Grande Lange 1: il 2022, segna l’ingresso del nuovo Grande Lange 1 riproposto con un nuovo design con quadrante grigio e proporzioni ancora più eleganti. Disponibile in oro bianco o rosa 18 carati, il segnatempo ha uno spessore di soli 8,2 millimetri e un diametro di 41 millimetri.

A. Lange & Söhne Grande Lange 1: il quadrante

Nel nuovo modello l’altezza è stata ridotta a 8,2 millimetri. L’orologio si adatta in tal modo perfettamente al polso e sotto ogni tipo di polsino. La disposizione asimmetrica delle indicazioni sul quadrante conferisce al segnatempo un tocco particolare. Oltre all’ora decentrata, le indicazioni comprendono la Grande Data Lange nella doppia finestra incorniciata in oro, un’indicazione della riserva di carica con la caratteristica denominazione “Up/Down”, quadranti ausiliari incassati con linee concentriche e applicazioni piatte.

Gli smussi leggermente tagliati in modo obliquo assicurano una transizione armoniosa dai quadranti ausiliari al quadrante principale caratterizzato da una texture granulosa. Questo fa risaltare a contrasto le lancette, i numeri romani e gli indici a forma di rombo in oro bianco o rosa. Il quadrante risulta così decisamente armonico, finemente modellato ed elegante.

Coordinata con la rispettiva tonalità d’oro, la versione in oro bianco del segnatempo è dotata di un cinturino in pelle nero, mentre il modello in oro rosa con uno in pelle marrone rossiccio. L’alta qualità artigianale si estende alla fibbia ad ardiglione accuratamente lucidata in oro bianco o rosa rendendo il nuovo Grande Lange 1 l’orologio da abito ideale in cui sobrietà e design si fondono in un insieme coordinato.

A. Lange & Söhne Grande Lange 1: un bariletto per 72 ore

Anche il nuovo Grande Lange 1 è dotato dell’affermato calibro a carica manuale L095.1. Grazie all’adattamento delle proporzioni, ampliate rispetto al Lange 1, con gli assi delle lancette leggermente spostati verso l’esterno, questo nuovo modello rispetta perfettamente tutti

i codici di design della famiglia. Diversamente dal Lange 1, anziché di un doppio bariletto con due molle di carica sovrapposte, è dotato di un unico bariletto, che grazie a un diametro maggiore, assicura un’autonomia massima di 72 ore.

Il movimento assemblato due volte, che può essere ammirato attraverso il fondello in vetro zaffiro, è composto da 397 elementi. Tutti questi sono rifiniti a mano con grande impegno anche laddove sfuggono allo sguardo dell’osservatore sotto la platina a tre quarti in alpacca naturale decorata con levigatura a nastro di Glashütte.

Sette dei 42 rubini del movimento sono incastonati nei castoni d’oro lucidati a specchio e fissati con viti brunite. L’interazione elegantemente coordinata dei vari materiali e delle finiture produce un affascinante gioco di colori.

Il tocco finale è il sistema oscillante composto dal classico bilanciere con viti e dalla spirale del bilanciere Lange sotto il ponte del bilanciere inciso a mano, che rende ogni orologio di A. Lange & Söhne unico come una firma artistica.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.