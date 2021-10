Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3: tre nuovi smartwatch

Dotati di sistema operativo Zepp OS, creato su misura, per rendere semplice il monitoraggio della forma fisica.

Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3: svelati tre nuovi smartwatch. Rendendo più semplice il monitoraggio dei parametri di salute, le nuove Serie di wearable Amazfit consentono agli utenti di migliorare la propria condizione fisica e il proprio stile di vita senza sacrificare lo stile personale. Basati sul nuovo sistema operativo Zepp OS, racchiudono una serie di funzioni all’avanguardia per la salute e il fitness in un design elegante e raffinato.

Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3: nuove funzioni

Tutti i nuovi smartwatch Amazfit sono ricchi di funzioni innovative per la salute, il fitness e lo stile di vita, straordinariamente valorizzate dal nuovo sistema operativo Zepp. Attraverso un’interfaccia intuitiva e potente, questo OS permette ai suoi possessori di liberare il loro pieno potenziale, esplorare le loro passioni e vivere la vita in modo positivo. Invece di trasferire al polso un energivoro sistema operativo per smartphone, il nuovo Zepp è stato progettato per ottimizzare le prestazioni dei dispositivi indossabili Amazfit.

Leggero, fluente e pratico, questo OS consente una più semplice interazione e aiuta gli utenti a eliminare le operazioni più noiose con un consumo energetico inferiore rispetto al precedente sistema operativo per smartwatch.

Funziona anche su dispositivi Android e iOS e si connette alle piattaforme più popolari, come Apple Health o Google Fit, per sincronizzare i dati sulla salute, e Strava, Relive, Runkeeper e TrainingPeaks per sincronizzare e condividere i dati relativi allo sport.

Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3: caratteristiche

Personalizzazione: più di 150 quadranti con display always-on per ogni umore o occasione, così come effetti dinamici e animazioni. Sarà anche possibile progettare i propri quadranti (watch face) e mini app con il kit per sviluppatori (in arrivo).

con display always-on per ogni umore o occasione, così come effetti dinamici e animazioni. Sarà anche possibile progettare i propri quadranti (watch face) e mini app con il kit per sviluppatori (in arrivo). Possibilità di testare quattro parametri relativi alla propria salute con un solo tocco grazie a sei fotodiodi BioTracker PPG 3.0, in grado di misurare quattro parametri in soli 45 secondi: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue3, livello di stress e frequenza respiratoria.

relativi alla propria salute con un solo tocco grazie a sei fotodiodi BioTracker PPG 3.0, in grado di misurare quattro parametri in soli 45 secondi: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue3, livello di stress e frequenza respiratoria. Monitora la frequenza cardiaca durante tutto il giorno, anche quando immerso in acqua. Grazie agli avvisi per frequenze cardiache anormali (sia alte, sia basse) e al monitoraggio delle zone di frequenza cardiaca, in modo da poter ottimizzare gli allenamenti, questi smartwatch si propongono come partner ideali per il mantenimento della condizione fisica: completi e facili da usare per chiunque.

Monitora le fasi di sonno leggero, profondo e Rem, oltre ai tempi di veglia durante la notte, i sonnellini diurni di oltre 20 minuti e persino la qualità della respirazione. Per la massima praticità, permette di controllare i dati del sonno direttamente sull’orologio.

leggero, profondo e Rem, oltre ai tempi di veglia durante la notte, i sonnellini diurni di oltre 20 minuti e persino la qualità della respirazione. Per la massima praticità, permette di controllare i dati del sonno direttamente sull’orologio. Efficienti schermate ad accesso rapido: i nuovi smartwatch Amazfit permettono di risparmiare tempo, scegliendo ciò che più interessa all’utente e permettendogli di accedere alle schede di scelta rapida per gestire efficacemente le giornate. Così facendo, ogni utente avrà un facile accesso alle informazioni chiave con un semplice swipe o un tap.

Con Alexa quando si è online, si potrà impostare un allarme, fare una domanda e molto altro ancora, e quando invece si è offline, sarà possibile utilizzare l’assistente vocale per avviare la modalità Sport o una funzionalità di monitoraggio salute, oppure ancora accedere a Home Connect per controllare i dispositivi domestici intelligenti. Si potrà inoltre contare su un ecosistema con già più di 10 mini app e in costante crescita.

Accesso più veloce grazie a un accurato rilevamento della posizione basato su cinque sistemi satellitari.

Dare la priorità alle proprie funzioni preferite sarà un gioco da ragazzi, caricando una foto per personalizzare lo sfondo del quadrante, o scegliendo tra 15 design dinamici animati così da abbinarli al proprio abbigliamento al lavoro, nel tempo libero o mentre si fa attività fisica.

Gli smartwatch Amazfit permettono di tracciare le corse con il Virtual Pacer (opzionale), quindi ottimizzare i progressi e il recupero con l’algoritmo di performance PeakBeats.

Ogni utente potrà gestire la propria giornata con le notifiche dei messaggi, i promemoria di sedentarietà e idratazione, il calendario, gli eventi e le liste di cose da fare, le previsioni del tempo, il controllo remoto della fotocamera tramite Bluetooth e altro ancora.

Amazfit GTR 3 Pro

Scelta premium nella nuova Serie di wearable Amazfit, lo smartwatch GTR 3 Pro è dotato di un vivace display AMOLED ultra HD da 1,45 pollici e 331 ppi, GTR 3 Pro offre immagini straordinarie e un’interfaccia facile da usare.

Gode di un impressionante rapporto schermo/corpo del 70,6%, quindi, pur avendo uno dei più grandi display sul mercato, GTR 3 Pro mantiene una dimensione compatta. L’alta frequenza di aggiornamento dello schermo, inoltre, consente un’interazione fluida e reattiva.

Ruotando con la punta delle dita la classica corona di navigazione è possibile scorrere tra una vasta gamma di funzioni e modalità sportive, avendo allo stesso tempo un feedback tattile rassicurante e intuitivo.

Sia che si attivi il monitoraggio dell’attività attraverso una delle oltre 150 modalità sportive integrate, o che si stiano tenendo sotto controllo i livelli di stress, GTR 3 Pro permette di essere consapevoli del proprio stato di forma 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E non ci sarà da preoccuparsi se ci si scorda di attivare la modalità sport a inizio allenamento: la funzione di riconoscimento intelligente si attiva con gli sport più popolari per non perdere mai accidentalmente il monitoraggio di un’attività.

Uno dei punti di forza di Amazfit GTR 3 Pro è certamente l’autonomia: grazie alla batteria da 450 mAh, fornisce fino a 12 giorni di funzionamento non-stop con una singola carica: non ci si deve più preoccupare di rimanere a corto di energia. Inoltre, gli amanti della musica adoreranno i 2,3 GB di memoria integrata di GTR 3 Pro, in grado di memorizzare fino a 470 canzoni. È quindi possibile riprodurre musica direttamente dall’orologio, senza la necessità di avere il proprio smartphone a portata di mano. Inoltre il GTR 3 Pro può rispondere a chiamate telefoniche quando è collegato a uno smartphone tramite Bluetooth, in modo da offrire una conversazione a mani libere.

Amazfit GTR 3

Realizzato in lega di alluminio utilizzato generalmente in ambito aeronautico perché leggero ma resistente, il design senza bordi di Amazfit GTR 3, completato da un’elegante corona girevole, si integra perfettamente con lo schermo circolare in vetro per dare un maggiore senso di immersione.

Il look elegante con comodi cinturini in silicone antibatterico offre uno stile classico per abbinare qualunque outfit e si possono anche personalizzare i quadranti per mostrare a colpo d’occhio tutte le informazioni necessarie. Il display AMOLED HD da 1,39 pollici di GTR 3 valorizza il coinvolgente Zepp OS di Amazfit, mentre la batteria da 450 mAh consente una straordinaria autonomia fino a 21 giorni: ben tre settimane con una singola carica, ulteriormente aumentabili attivando la modalità di risparmio energetico.

Amazfit GTS 3

Amazfit GTS 3 è uno degli smartwatch più sottili e leggeri in circolazione: con un moderno schermo quadrato AMOLED da 1,75 pollici, risoluzione ultra HD con e densità di 341 ppi, vanta un rapporto schermo/corpo del 72,4%. Progettato per chiunque voglia un display elegante e sottile, la sua forma rispecchia lo stile dello smartphone, ma le sue caratteristiche ricalcano quasi integralmente quelle di GTR 3.

Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3: prezzi

I prezzi partiranno da 149,90 euro per Amazfit GTR 3 e GTS 3, e da 199,90 euro per Amazfit GTR 3 Pro. Tutti e tre i prodotti sono già disponibili negli e-commerce ufficiali Amazfit e presso i negozi di elettronica specializzati.

