Amazfit GTS 4 mini: lo smartwatch compatto e potente

Lo smartwatch Amazfit GTS 4 mini è leggero ma potente, ed è caratterizzato da un design ultraleggero.

Amazfit GTS 4 Mini permette il monitoraggio della salute 24 ore su 24, vanta oltre 120 modalità sportive e ha un ampio display a colori HD da 1,65″ con un’alta risoluzione di 336 x 384 pixel e 309 ppi per sfidare ogni limite in un corpo compatto.

Ma non solo, ha anche una batteria di lunghissima durata, con una capacità di 270 mAh, che offre un’esperienza di fitness ininterrotta e un’energia sufficiente per funzionare fino a 15 giorni senza ricarica con un utilizzo tipico e fino a 45 giorni in modalità risparmio batteria. I quattro splendidi colori, Midnight Black, Flamingo Pink, Mint Blue e Moonlight White, fanno di questo smartwatch una dichiarazione di moda che si abbina a tutti gli outfit.

Amazfit GTS 4 Mini ha un prezzo a partire da 99,99 euro.

