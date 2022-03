F1 TV8 oggi GP Arabia Saudita 2022: orari qualifiche e palinsesto

Gli orari di oggi 26 Marzo delle FP3 e delle qualifiche da vedere gratuitamente ed in chiaro su TV8, via satellite su SKY e in streaming su NOW.

Gli orari di oggi sabato 26 marzo per vedere la F1 su TV8, nella giornata odierna verranno disputate le prove libere 3 e le qualifiche del GP di Arabia Saudita del Mondiale 2022 di F1. Ricordiamo che siamo alla seconda gara del calendario della F1 2022, e che arriva dopo la doppietta Ferrari dello scorso weekend nel Bahrain.

Di seguito il programma completo del sabato del GP di Arabia Saudita di F1 con la differita proposta in tv in chiaro.

Le qualifiche saranno comunque trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno ed in streaming su SkyGo e Now.

Orari di oggi F1 TV8 GP Arabia Saudita

Qui sotto gli orari italiani dell’evento sportivo che trasmetterà TV8 in chiaro e in differita.

Oggi Sabato 26 marzo

Ore 21.30: qualifiche F1 in differita

Domani Domenica 27 marzo

Ore 21.30: Gara F1 in differita