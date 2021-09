L'ultima evoluzione lanciata quest'anno trasforma ancora una volta questo modello iconico con l’ultima tecnologia di cronografo integrato della Manifattura, il sistema di cinturini intercambiabili e un’estetica del quadrante leggermente rivisitata, orientando l'intramontabile Royal Oak Offshore verso prestazioni e un’efficienza sempre maggiori

Audemars Piguet Royal Oak Offshore 2021: la Maison svizzera di Alta Orologeria presenta una nuova evoluzione del Royal Oak Offshore originale del 1993 con tre referenze in acciaio, titanio o oro rosa 18 carati. Pur conservando l’essenza dell’orologio originale, i tre modelli da 42 mm presentano l’ultimo cronografo automatico con funzione flyback della Manifattura, il nuovo sistema di cinturini intercambiabili e un design del quadrante leggermente rivisitato. Anche il fondello in vetro zaffiro fa il suo ritorno, garantendo una visibilità eccezionale sul cronografo integrato rifinito a mano.

Sebbene ispirati al Royal Oak Offshore originale del 1993, i tre nuovi modelli Audemars Piguet Royal Oak Offshore 2021 da 42 mm esibiscono l’ultimo cronografo integrato con funzione flyback della Manifattura, il sistema di cinturini intercambiabili e un design del quadrante leggermente rivisitato.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore 2021: calibro

I tre nuovi modelli del Royal Oak Offshore sono alimentati da un nuovo cronografo integrato a carica automatica, il Calibro 4404, dotato di ruota a colonne e funzione flyback.

A differenza di un normale cronografo, la funzione flyback consente all’utente di arrestare, resettare e avviare il cronografo con una semplice azione. La ruota a colonne funziona in collaborazione con un sistema di accoppiamento verticale. Quando il cronografo viene avviato o arrestato, le lancette rispondono di conseguenza senza saltare. Inoltre, i pulsanti rendono più agevole la pressione da parte dell’utente. Un meccanismo di azzeramento brevettato garantisce che ciascuna delle lancette del contatore si azzeri istantaneamente.

Questa nuova evoluzione presenta un fondello in vetro zaffiro antiriflesso che rivela il funzionamento interno del Calibro 4404, compresa la ruota a colonne e la cosiddetta “danza” dei martelli del cronografo quando la funzione cronografo è attivata. È anche possibile ammirare la massa oscillante dedicata in oro rosa 22 carati e le raffinate rifiniture del movimento realizzate a mano, tra cui “Côtes de Genève”, satinature e smussature lucidate.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore 2021: tre versioni

Il nuovo Royal Oak Offshore è disponibile in acciaio e presenta due nuove versioni della cassa: una in titanio e l’altra in oro rosa 18 carati. Audemars Piguet aveva lanciato un modello precedente interamente realizzato in titanio nel 2004, ma è la prima volta che presenta un’evoluzione del segnatempo del 1993 con motivo “Petite Tapisserie” in oro rosa 18 carati. La cassa e il bracciale dei tre modelli sono stati rifiniti a mano con l’alternanza di smussature satinate e lucidate, tratto distintivo della Manifattura.

Le referenze in acciaio e oro rosa sono impreziosite da pulsanti e corona in caucciù blu, nonché da una guarnizione in caucciù blu che permette di sigillare la lunetta sulla cassa. Al contrario, l’orologio in titanio mette in mostra una corona, una guarnizione e pulsanti tutti realizzati in caucciù nero.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore 2021: design unico

Fedeli all’estetica originale, i tre nuovi modelli Royal Oak Offshore esibiscono un motivo Petite Tapisserie. La variante in acciaio presenta l’iconico quadrante blu del Royal Oak Offshore del 1993, un colore denominato “Night Blue, Cloud 50” negli archivi della Manifattura. La referenza in oro rosa sfoggia il quadrante “Night Blue, Cloud 50” con contatori color oro rosa che richiamano il colore della preziosa cassa. Ultima ma non meno importante, la versione in titanio è caratterizzata da un quadrante grigio chiaro accentuato da contatori neri e da un réhaut nero.

Sebbene i modelli abbiano mantenuto il contatore verticale del Royal Oak Offshore originale, i contatori delle ore e dei piccoli secondi sono stati invertiti: il contatore delle ore è ora posizionato a ore 12, mentre il contatore dei piccoli secondi appare a ore 6. Il contatore dei minuti, invece, è rimasto a ore 9. Inoltre, tutti i contatori sono ora equidistanti dal centro del quadrante per un maggiore impatto visivo.

Con un richiamo all’orologio originale, le iniziali AP applicate in oro e la firma “Audemars Piguet” trasferita si trovano a ore 3. La finestrella della data è inoltre impreziosita da un vetro di ingrandimento integrato nel quadrante per ingrandire il numero della data, come nel modello del 1993.

Questi nuovi modelli sono dotati del nuovo sistema di cinturini intercambiabili della Manifattura, presentato per la prima volta su bracciali in metallo. Il sistema di intercambiabilità è stato integrato direttamente nella chiusura e nelle anse della cassa, in perfetta armonia con i codici estetici della cassa.

La semplicità e l’efficienza consentiranno di cambiare i bracciali e le chiusure del loro nuovo segnatempo da soli con un rapido clic, mentre il sistema a doppia pressione garantisce una sicurezza ottimale quando l’orologio viene indossato al polso. Il bracciale in metallo può essere sostituito da un cinturino in caucciù per un look più sportivo poiché le ultime versioni da 42 mm sono dotate di un secondo cinturino intercambiabile in caucciù – blu per le versioni in acciaio e oro rosa; nero per quella in titanio.

Completamente impermeabilizzati, i tre modelli possono funzionare sott’acqua fino a una profondità di 100 metri se indossati con un cinturino in cucciù. L’assortimento di cinturini intercambiabili 2021 per il Royal Oak Offshore da 42 mm include anche un cinturino in caucciù testurizzato azzurro e color cachi, oltre a un cinturino in pelle di vitello nera.

