Kia cala l’asso con il nuovissimo SUV Kia EV9, che rappresenta una svolta nel panorama dei veicoli elettrici. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, si tratta del primo SUV completamente elettrico di Kia, con tre file di sedili. Kia EV9 sfoggia un’estetica audace, una versatilità di alto livello e sistemi di connettività di ultima generazione. Ma è davvero all’altezza delle aspettative? Vediamolo insieme nella nostra prova primo contatto.

Kia EV9: me la consigli?

Kia EV9, come SUV elettrico di grandi dimensioni, è un’ottima scelta per alcune tipologie di utenti, ma ovviamente non per tutti. Le famiglie numerose possono apprezzare la spaziosità e sicurezza, con la configurazione flessibile fino a sette posti e un’autonomia di 563 km che elimina l’ansia da ricarica durante i viaggi.

I professionisti troveranno nel design particolarmente personale e negli interni tecnologicamente avanzati, inclusi il sistema di infotainment e l’impianto audio Meridian Premium, un ambiente di guida ideale. Gli amanti della tecnologia e della sostenibilità possono essere attratti dal sistema di ricarica bidirezionale e dall’uso di materiali eco-friendly.

Se gli ingredienti principali sono spazio, stile, sostenibilità e tecnologia avanzata, allora possono sicuramente soddisfare un’ampia gamma di esigenze. Probabilmente chi viaggia spesso da solo, magari in città, senza avere la necessità di trasportare oggetti voluminosi avrà bisogno di qualcosa di più compatto e maneggevole. Ma niente paura, perchè le novità che presenterà Kia nei prossimi mesi sono tante, e sicuramente arriverà qualcosa di adatto agli ambienti urbani italiani, dove anche i cm contano.

Com’è la Kia EV9

Il design della Kia EV9 incarna un connubio tra estetica futuristica e funzionalità. All’esterno, come avevamo visto nella preview esclusiva a Francoforte nella sede di Kia, la EV9 si distingue per il suo aspetto audace e moderno, che riflette la filosofia di design “Opposites United” di Kia.

Le linee esterne solide e pulite evocano l’immagine di una roccia, mentre il profilo futuristico e la grafica esclusiva dei fanali posteriori a LED con disegno “star map” creano un look distintivo. Nonostante l’aspetto “massiccio”, particolare attenzione è stata data all’efficienza aerodinamica, con elementi come le maniglie a scomparsa delle portiere e le prese d’aria attive.

All’interno, la EV9 offre un ambiente minimalista che non compromette lo spazio o il comfort. L’architettura specifica per veicoli elettrici, con un pianale piatto e un passo lungo, permette una disposizione interna spaziosa e versatile. Il SUV è disponibile sia nella configurazione a sei sia a sette posti, offrendo un’esperienza di guida e di viaggio confortevole e rilassante. I materiali degli interni, di qualità, sono scelti per il loro impatto ambientale ridotto, riflettendo l’impegno di Kia verso la sostenibilità. Questi materiali includono Bio-Polyurethane, PET riciclato e TPO, combinando l’ecologia con un senso di lusso e qualità.

Il sistema di infotainment della Kia EV9 è caratterizzato da un grande cluster di 12,3 pollici davanti al conducente, uno schermo di infotainment da 12,3 pollici e un ulteriore schermo da 5,3 pollici dedicato alle informazioni relative al riscaldamento e ai sedili. Questa configurazione offre un’interfaccia chiara e facile da usare. Il veicolo è inoltre dotato di connessione Bluetooth multipla, Android Auto e Apple CarPlay di serie, e un sistema di navigazione touchscreen con funzionalità avanzate di riconoscimento vocale.

Motore elettrico, batterie, autonomia e ricarica

Se ogni nuovo modello elettrico propone qualcosa di nuovo, anche Kia EV9 rappresenta un significativo passo avanti, grazie alle caratteristiche di motore, batterie, autonomia e sistema di ricarica.

Questo SUV elettrico è disponibile in due varianti di trazione: la versione a trazione posteriore (RWD) è dotata di un motore da 149,5 kW che offre una coppia massima di 350 Nm, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi e una velocità massima di 185 km/h. La versione a trazione integrale (AWD) monta invece due motori elettrici, ciascuno da 141 kW, che producono una coppia massima combinata di 350 Nm e consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi, con una velocità massima di 200 km/h.

Il cuore pulsante della EV9 è la sua batteria di quarta generazione da 99,8 kWh. Questa batteria, integrata nella piattaforma E-GMP, contribuisce a un baricentro più basso, migliorando notevolmente la stabilità e la maneggevolezza del veicolo. In termini di autonomia, la versione RWD è accreditata di un’autonomia fino a 563 km secondo il ciclo WLTP, mentre la versione AWD offre un’autonomia di 505 km, rendendola una delle migliori del suo segmento per quanto riguarda la distanza percorribile con una singola carica.

Uno degli aspetti più innovativi della EV9 è rappresentato dal suo sistema di ricarica ultrarapido da 800 volt, che permette di recuperare fino a 249 km di autonomia in soli 15 minuti per la versione RWD, offrendo una soluzione efficace per viaggi lunghi senza prolungate soste per la ricarica. Inoltre, la EV9 introduce la funzione di ricarica bidirezionale, che non solo permette di ricaricare il veicolo, ma offre anche la possibilità di utilizzare l’energia immagazzinata per alimentare dispositivi esterni e potenzialmente anche edifici o la rete elettrica, aprendo nuove prospettive nell’ambito dell’energia sostenibile.

Come va su strada

Se la prima sensazione è quella che arriva dalle grandi dimensioni, un po’ come cantava Mina “Sei grande, grande, grande“, il motore elettrico toglie immediatamente qualsiasi tipo di timore reverenziale. La coppia che spinge subito muove infatti la EV9 come fosse un’utilitaria, dando un senso di facilità di manovra piuttosto inaspettato.

Durante la nostra prova in ambiente extraurbano, attorno a Lecco e sul Passo del Ghisallo, la Kia EV9 ha affrontato percorsi impegnativi per un SUV, con strade strette, curve e controcurve, senza che venisse compromesso il piacere di guida.

Su strada si apprezza l’handling predittivo e sicuro, grazie allo sterzo preciso e sensibile e una guidabilità equilibrata. La nuova sospensione Multi-Link assicura una guida fluida e confortevole, mentre l’asse posteriore autolivellante migliora le prestazioni e la stabilità.

Kia EV9 è dotata di quattro diverse modalità di guida per adattarsi alle preferenze del conducente e alle diverse condizioni di guida. Queste includono la modalità Eco per massimizzare l’efficienza, Sport per prestazioni brillanti, Normal per un equilibrio ottimale tra prestazioni ed efficienza, e My Drive per personalizzare la modalità di guida secondo le preferenze personali.

In condizioni di bassa aderenza, come su fondi stradali bagnati, innevati o fangosi, la trazione integrale e il sistema Terrain Mode Select garantiscono sicurezza e prestazioni ottimali. Quest’ultimo permette ai guidatori di selezionare tra diverse modalità (Mud, Sand, Snow) per la migliore performance possibile, con sistemi di controllo della trazione e stabilità elettronica che intervengono automaticamente per una guida sicura e controllata.

In generale, è apprezzabile come la spinta elettrica sia completamente a disposizione, senza che si debba essere necessariamente piloti esperti. Questo permette una guida molto intuitiva, nonostante le dimensioni ed i pesi. Certo, con il piede pesante diminuisce l’autonomia, ma è anche vero che in discesa riesce a recuperare moltissimo rispetto a quanto perso. E proprio sul fronte autonomia e consumi ci riserviamo un test più approfondito.

Listino prezzi in Italia

Il listino prezzi della Kia EV9 in Italia presenta due configurazioni principali:

– Versione Earth: Questa versione è disponibile a partire da 76.450 euro.

– Versione GT-Line: La versione GT-Line ha un prezzo base di 81.650 euro.

Questi prezzi riflettono le diverse caratteristiche e livelli di allestimento offerti da ciascuna versione della Kia EV9. È importante notare che questi prezzi possono variare in base a specifici pacchetti opzionali come il Lounge Pack con i sedili a rotazione, o il Relaxation Pack con i sedili Relaxation stile business class, oppure aggiornamenti e potenziali incentivi o promozioni disponibili al momento dell’acquisto.

