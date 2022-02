Ball Watch Engineer Hydrocarbon Original: alla conquista dei fondali marini

L'orologio indispensabile per tutti coloro che vogliono addentrarsi nella profondità degli abissi.

In occasione del quindicesimo anniversario di una delle sue più resistenti e caratteristiche collezioni, la manifattura svela Ball Watch Engineer Hydrocarbon Original. Concepito per sfidare il mondo inospitale dei fondali marini, l’Original è il risultato dell’unione tra

l’eredità e le funzioni della collezione Engineer Hydrocarbon e le qualità come affidabilità, robustezza e funzionalità.

Creata nel 1891, l’azienda Ball Watch è caratterizzata da un grande spirito pionieristico e dalla costante ricerca di innovazione. Gli orologi Ball Watch sono nati con lo scopo di accompagnare gli animi più intrepidi nelle loro avventure quotidiane, grazie alla loro resistenza nel tempo e alla loro perfetta leggibilità, sia di giorno che di notte.

Ball Watch Engineer Hydrocarbon Original: caratteristiche

La lunetta unidirezionale dell’Engineer Hydrocarbon Original è graduata, di modo che i sub possano misurare con precisione i tempi

di immersione e di conseguenza regolare i supporti di decompressione in tutta sicurezza. Al fine di garantire al massimo le funzioni subacquee, la lunetta è stata seghettata così da poter essere maneggiata sia a mani nude, sia con dei guanti da immersione.

Impermeabile fino a 200 metri, questo modello è uno dei pochi che includono dei micro-tubi di gas H₃ all’interno della stessa lunetta in vetro zaffiro. Questi tubi, vera e propria peculiarità del marchio, si trovano sotto le lancette e per la prima volta, anche sotto il quadrante,

garantendo una luminosità senza pari nell’oscurità. Questa tecnologia svizzera all’avanguardia, composta da microcapsule in vetro riempite di gas, non richiede alcuna fonte di carica esterna. Questi tubi sono fino a 100 volte più luminosi rispetto al Super LumiNova, che solitamente viene utilizzato nell’industria orologiera.

All’interno dell’Engineer Hydrocarbon Original batte il cuore del calibro automatico Ball RR1102-CSL, certificato COSC. Questo

segnatempo comprende le funzioni delle ore, minuti, secondi al centro, giorno e data ed è particolarmente resistente grazie al sistema

antichoc brevettato Amortiser che ne completa la carrure già robusta.

All’interno del movimento stesso, i sistemi SpringLOCK e SpringSEAL assicurano una precisione che viene mantenuta nonostante eventuali impatti. Fedele alle caratteristiche della collezione Hydrocarbon, la corona è provvista di un sistema brevettato di protezione

composto da un fermo di sicurezza che la sovrasta al fine di assicurare che sia ben avvitata e protetta al momento dell’immersione.

Con lo scopo di garantire un’affidabilità maggiore, questo modello resiste agli choc fino a 7.500G ed è antimagnetico fino a 80.000A/m grazie ad uno schermo realizzato in mu-metal. Disponibile nella versione da 40mm, questo orologio in acciaio è polivalente ed è pensato per gli avventurieri ed esploratori, ma anche per personalità più urbane e classiche.

