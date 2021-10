Clifton Baumatic è l’alleato ideale per gli amanti dell’alta orologeria alla ricerca di un look classico e raffinato.

Baume & Mercier Clifton Baumatic Colors: i segnatempo della collezione, dalle curve rotonde ed eleganti, racchiudono nel loro cuore tutta la competenza e la raffinatezza che affascinano gli appassionati di alta orologeria, conquistandoli con stile.

Linee eleganti, metropolitane, che si lasciano apprezzare per il misurato equilibrio. Ma a fare davvero la differenza sono le elevate prestazioni del movimento Baumatic, che anima anche la nuova collezione Riviera: sì al calibro automatico, dunque, ma con una rilevante comodità di utilizzo. Il movimento Baumatic offre un’autonomia di 5 giorni pur conservando un’impareggiabile precisione e riducendo efficacemente al minimo gli effetti dell’esposizione ai campi magnetici presenti nella vita quotidiana. Grazie all’affidabilità e alla resistenza di materiali e lubrificanti utilizzati, gli intervalli tra un intervento di manutenzione e l’altro si allungano oltre i 5 anni.

Quest’anno, Clifton unisce precisione e stile proponendo due cronometri e una versione giorno-data con fasi di luna dai colori vibranti. Prodezza orologiera assoluta, l’ultimo modello con calendario perpetuo, declinato in oro e un blu intenso quanto accattivante. A ciascuno il suo look, senza rinunciare ad eccellenza ed eleganza.

Baume & Mercier Clifton Baumatic Colors: l’intensità del verde

Baume & Mercier abbraccia la contemporaneità con uno straordinario lavoro sulla tinta del quadrante di questo Clifton Baumatic, che ci immerge senza esitazione nelle profondità di un verde laccato sfumato in grado di far risaltare il mirino bianco al centro. La cassa in acciaio inossidabile lucida/satinata da 42 mm lo rende un orologio piacevole da indossare.

Sul retro, il fondello in vetro zaffiro svela l’affascinante movimento automatico Baumatic, cuore pulsante dell’orologio che non ci si stanca di ammirare, oggetto di una raffinata decorazione: ponti con decoro a perlage, platina sabbiata e rifinita con motivi colimaçon, massa oscillante traforata con motivi Côtes de Genève, esclusiva incisione Baume & Mercier. Il movimento è dotato di un cronometro certificato, garanzia di precisione e prestazioni elevate. Un autentico omaggio all’arte dell’infinitamente piccolo. Al pari di un’opera d’arte da sfoggiare al polso, questo segnatempo denota, da parte di chi lo indossa, una sensibilità per la bellezza.

Sul quadrante verde laccato e sfumato, protetto da un vetro zaffiro bombato antigraffio con trattamento antiriflesso, appare un datario a finestrella di grandi dimensioni a ore 3, che conferisce al modello un carattere contemporaneo. Il perimetro è scandito da indici rodiati rivettati a trapezio leggermente allungati, che le lancette sfaccettate a forma di alfa sottolineano con eleganza al loro passaggio.

Il modello è proposto con un elegante cinturino in pelle di alligatore nera a scaglie quadrate, dotato di impunture grigie sulla parte superiore e di colore blu in quella inferiore sui punti di fermo della tripla fibbia pieghevole, per un tocco di raffinatezza. È possibile variare il proprio stile a seconda delle occasioni grazie al sistema di barrette curve a perno, che assicura l’intercambiabilità del cinturino senza richiedere attrezzi particolari.

Baume & Mercier Clifton Baumatic Colors: bordeaux intenso

Questo cronometro Clifton propone uno straordinario accostamento di tinte e materiali dai marcati codici orologieri, per un look deciso. La cassa rotonda lucida/satinata dal diametro più piccolo offre la flessibilità necessaria per soddisfare i gusti maschili come femminili.

Al pari di uno scrigno per valorizzare una delle più belle prodezze della Maison Baume & Mercier, il movimento Baumatic, il segnatempo si veste di oro rosa 18 carati, conferendo grande intensità al quadrante bordeaux laccato sfumato. Lo sguardo è attirato dal mirino, simbolo di precisione presente sui cronometri Clifton certificati, posizionato all’epicentro delle lancette dorate sfaccettate a forma di alfa, che ruotano indicando con leggerezza e precisione gli indici dorati rivettati a trapezio di forma allungata. A ore 3, un datario a finestrella.

Il movimento Baumatic sfoggia ponti con decoro a perlage e platina sabbiata e rifinita con motivi colimaçon. La massa oscillante dorata è traforata con decori Côtes de Genève e dotata di un’esclusiva incisione Baume & Mercier. L’intero meccanismo, di soli 4,2 mm di spessore, offre l’invisibile, esprimendo ad ogni ciclo tutta l’innovazione contenuta dietro il fondello in vetro zaffiro antigraffio. Tra le elevate prestazioni, una riserva di carica di 5 giorni, ovvero 120 ore di autonomia, durante la quale la precisione non subisce alterazioni, nonostante l’esposizione ai campi magnetici presenti nella vita quotidiana.

Altro raffinato dettaglio da intenditori, il cinturino in pelle di alligatore nera a scaglie quadrate con fibbia ad ardiglione dorata. Morbido e intercambiabile senza attrezzi particolari, offrirà agevolmente un altro volto al segnatempo, potendo abbinare altri colori e materiali. Perché gli amanti del bello amano anche variare il proprio stile.

Baume & Mercier Clifton Baumatic Colors: il calendario perpetuo

Baume & Mercier rende omaggio al retaggio e alla competenza orologiera della Maison reinterpretando una complicazione affascinante: il calendario perpetuo. Una funzione che consente al segnatempo di tenere conto automaticamente dei mesi di 30 o 31 giorni, nonché degli anni bisestili in base alla durata del mese di febbraio. Non sarà dunque necessaria alcuna correzione della data prima del 2100.

Attraverso la collezione Clifton, Baume & Mercier torna con piacere a rivisitare regolarmente questo capolavoro di costruzione e miniaturizzazione, specializzandosi da qualche anno in questa complicazione. La Maison ne presenta una nuova versione con un incantevole quadrante blu intenso che evoca un’inesauribile fonte d’ispirazione: l’universo.

La cassa rotonda con diametro 42 mm e spessore 12,1 mm si veste di oro rosa 18 carati lucido/satinato, ed è sormontata da un vetro zaffiro bombato antigraffio con trattamento antiriflesso che svela straordinarie finiture: le anse smussate in oro catturano la luce evidenziando il perimetro del quadrante blu sfumato laccato, offrendo un contrasto accattivante.

Il quadrante presenta eleganti indici a trapezio, dorati e rivettati, sfiorati dalla punta delle lancette dorate sfaccettate a forma di alfa che danzano con grazia. Altre 3 piccole lancette dorate sono posizionate sui contatori: a ore 9 quello dei giorni; a ore 12 quello dei mesi; e a ore 3 quello della data. Ma è a ore 6 che troviamo la complicazione più poetica, le fasi di luna, visibili attraverso un delicato disco lucido laccato nero dove è raffigurata la luna dorata.

Un artistico dipinto Swiss Made composto da blu, oro e nero in grado di evocare la notte, con le sue stelle scintillanti e la luna che brilla nel cielo. Il calendario perpetuo racchiude l’universo, che sembra d’un tratto poter essere indossato al polso, grazie al savoir-faire e alla minuziosità di appassionati maestri orologieri.

Voltando quest’opera d’arte per ammirarne il cuore pulsante, ci si immerge nella bellezza di ogni minuscolo componente, lasciandosi ipnotizzare da ogni delicato ingranaggio. Si tratta in questo caso di una base Baumatic sulla quale si innesta un modulo Dubois-Dépraz 55202.

L’insieme consente di dare vita a un orologio in grado di raggiungere le eccellenti prestazioni care a Baume & Mercier, per offrire la precisione senza rinunciare alla comodità di utilizzo. Anche in questo caso non mancano i ponti con decoro a perlage, la platina sabbiata e rifinita con motivi colimaçon, la massa oscillante dorata e traforata con decori Côtes de Genève, e un’esclusiva incisione Baume & Mercier.

Per un tocco di eleganza, il calendario perpetuo Clifton è accompagnato da un cinturino in pelle di alligatore nera a scaglie quadrate, con impunture tono su tono sulla parte superiore e di colore blu su quella inferiore, e con punti di fermo sulla fibbia ad ardiglione in oro rosa. Il cinturino offre un sistema di barrette curve a perno che ne assicura l’intercambiabilità senza attrezzi particolari. Autentica opera d’arte espressione di poesia e delicatezza, questo Clifton saprà conquistare i più sensibili tra gli amanti dell’alta orologeria.

