La trasparenza dello zaffiro.

Bell & Ross BR 01 Cyber Skull Sapphire: Bell & Ross ama sconfinare dai suoi universi prediletti dell’aviazione e militare. Nel 2009 la Maison orologiera è stata tra le prime a proporre un orologio Skull e da allora la famiglia BR 01 Skull si è arricchita di una decina di modelli, molto ricercati dai collezionisti.

Nel 2020 il modello all’avanguardia Cyber Skull ha rivisitato questa serie iconica. Il suo design sfaccettato l’ha proiettato nel futuro e ha avuto un grande successo. Bell & Ross BR 01 Cyber Skull Sapphire è una versione realizzata totalmente in vetro zaffiro traslucido, materiale tecnico che introduce questa icona dell’orologeria nel regno della trasparenza e della ricchezza.

Bell & Ross BR 01 Cyber Skull Sapphire: caratteristiche

Nel 2021 il Cyber Skull Sapphire Only Watch 21 ha impreziosito la sua cassa con il vetro zaffiro. L’ultimo Cyber Skull Sapphire è l’evoluzione per il pubblico di questo orologio d’eccezione: riprende la sua cassa completamente in zaffiro, ma il teschio sfaccettato ora è trasparente. Si tratta di una serie limitata di 10 esemplari.

Il design di questo nuovo Cyber Skull segna una rottura con gli altri orologi skull di stile neo-vintage. I bordi vivi della cassa giocano con la luce e le loro molteplici sfaccettature moltiplicano le prospettive e i riflessi. L’orologio si ispira a diverse fonti.

L’avanguardia: rende omaggio al mondo dell’ultra modernità, quello informatico e virtuale. La sfaccettatura e la riduzione in pixel delle sue linee strizzano l’occhio alle arti digitali. L’origami: il suo design spigoloso ricorda l’arte ancestrale della piegatura giapponese, ma trasposta

nel futuro.

L’arte militare: la sua cassa è scolpita come la fusoliera di un bombardiere invisibile americano F117. Questo trattamento sfaccettato gli permette di sparire dai radar.

Il BR 01 Cyber Skull Sapphire è un UFO orologiero. La base è un Cyber Skull, ma integralmente sviluppato in vetro zaffiro incolore. Gioca con la trasparenza, compreso il suo cinturino in caucciù traslucido. Il cranio e le tibie sono racchiusi tra due cristalli di zaffiro e sembrano fluttuare nell’aria.

Questo segnatempo di alta orologeria ospita un movimento automatico di manifattura BR-CAL.209. Appositamente sviluppato,

questo calibro scheletrato a carica manuale è quasi invisibile. Assume la forma del teschio e la scheletrizzazione rivela parti tecniche interessanti: ruote e bilanciere. La platina e i ponti seguono la forma del cranio e si estendono sotto le tibie. Il bilanciere posizionato a ore

12 simboleggia il cervello di questo teschio pieno di vita.

