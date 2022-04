Il BR 03-94 Multimeter è rivolto a tutti gli atleti coinvolti nelle corse ed è progettato per fornire più informazioni possibili sulla loro attività fisica.

Bell & Ross BR 03-94 Multimeter è il nuovo cronografo che riprende l’iconica forma del “cerchio nel quadrato” dell’emblematico orologio di bordo. Questo segnatempo è nato nel 2005 e la sua cassa molto grafica è diventata un riferimento in termini di design. Il BR 03-94 Multimeter opta per un diametro di 42 mm: questa dimensione lo rende perfettamente adatto all’uso quotidiano. Il quadrante multicolore di questo sofisticato cronografo cattura l’attenzione.

Bell & Ross BR 03-94 Multimeter: il quadrante

Come tutti i cronografi, il BR 03-94 Multimeter è destinato alla misurazione dei tempi brevi. Questa novità è multifunzionale, in quanto unisce tutte le informazioni indicate da un cronografo. Il Bell & Ross BR 03-94 Multimeter rappresenta una sorta di strumento definitivo: può essere adatto per la corsa, il ciclismo e la guida.

Due contatori aggiuntivi completano l’indicazione del cronografo: quello a ore 9 indica i minuti cronografici, mentre quello ad ore 3 mostra i secondi permanenti. Per mantenere una leggibilità ottimale, il brand ha optato per lancette bilanciate il cui contrappeso permette di compensare l’assenza di indici.

Naturalmente il BR 03-94 Multimeter visualizza anche l’ora e i minuti tramite le lancette centrali e la data in una finestrella. La scala cronografica, graduata a 60 minuti, è posizionata, come da tradizione, sul rehaut del quadrante.

Il suo quadrante colorato riprende il principio della differenziazione cromatica delle diverse indicazioni visualizzate sul pannello di controllo degli aerei. La cassa in ceramica nera opaca contrasta con il quadrante accattivante, ricco di informazioni. Per mantenere la leggibilità e la funzionalità, Bell & Ross ha scelto una tonalità specifica per ogni gruppo di informazioni.

La scala pulsometrica è indicata in arancio e occupa solo il lato destro del quadrante; la scala asmometrica è rivestita in verde bottiglia ed è posizionata anch’essa solo sulla metà destra del quadrante; le tre scale tachimetriche sono visualizzate in verde chiaro, grigio chiaro e bianco e occupano l’intero quadrante.

Per una migliore leggibilità, la data è stata trasferita tra mezzogiorno e l’una (normalmente si trova tra le 4 e le 5): in questa posizione infatti non nasconde alcuna indicazione.

Bell & Ross BR 03-94 Multimeter: calibro e funzionamento

L’originale BR 03-94 Multimeter è animato dal calibro BR-CAL.301 a carica automatica: questo meccanismo d’eccezione si adatta molto bene a questo spettacolare cronografo. A prima vista il funzionamento di questo orologio può apparire complesso, ma in realtà non è come sembra. Per capirlo a fondo è necessario far riferimento al piccolo manuale utente visualizzato sulla parte sinistra del quadrante. Di facile comprensione, presenta le 5 scale (“scales”) sul quadrante, definite in base a tre dati fondamentali: l’unità di base (“base”), la funzione (“function”) e l’unità di misura (“unit”).

Il pulsometro conta i battiti del cuore. È espresso in battiti (beats) al minuto sulla base di 15 battiti; l’osmometro controlla la respirazione (breathes) ed è espresso in espirazioni al minuto, sulla base di 5 respiri; i tre tachimetri misurano la velocità e sono espressi in km/h. La loro unità di misurazione è distinta per ciascuno di essi e si basa su tre diverse unità di misura: 100m, 250m o 1km. Il primo corrisponde al corridore (corsa a piedi), il secondo al ciclista (bicicletta) e il terzo al pilota (auto sportiva).

Il cronometro si avvia premendo il pulsante superiore: la lancetta grande viene attivata e inizia il suo percorso. Si arresta premendo nuovamente il pulsante in alto. La lancetta attraversa le 5 scale colorate, indicando i battiti del cuore e i respiri. La velocità, indicazione principale, viene letta su tre scale basate su diverse unità di misura. Rimane la classica funzione cronografo

—–

