Bell & Ross BR 05 GMT: l’elegante ed ergonomico orologio in acciaio

Il BR 05 GMT è pensato per viaggiare e accompagnare i giramondo attraverso le più disparate realtà urbane.

Bell & Ross BR 05 GMT: per il suo primo modello della collezione con doppio fuso orario, Bell & Ross propone un’interpretazione più urbana del viaggio e del tempo. L’impossibilità di spostarsi ha infatti reso l’esperienza del viaggio altamente desiderabile, destando nostalgia per ciò che lo ricorda come gli aeroporti e gli aerei stessi.

La frenesia delle sale d’aspetto, l’effervescenza dei gate d’imbarco, il tabellone degli orari, fanno da sfondo ai globe-trotters in movimento che atterrano in diverse capitali, sempre connessi ai diversi fusi orari; la strada che intraprendono è quella del cielo che conduce verso nuove direzioni ed esperienze di vita. Il BR 05 GMT allarga il campo delle possibilità, risveglia la speranza, ci riporta ad una realtà dinamica.

Il Bell & Ross BR 05 GMT è stato creato nel rispetto della sua delicata solidità: le sue proporzioni sono grandi ma misurate, si mostra virile senza ostentare la sua forza, alterna curve a linee decise, è robusto ma sempre delicato, è fluido e flessibile.

Il BR 05 è un orologio strumento, un segnatempo indispensabile che incarna l’idea dell’uomo contemporaneo, il cui approccio funzionale è garantito dall’onnipresenza del DNA del marchio. Contraddistinto da una forte personalità, questo modello è dedicato agli uomini in movimento che fanno della città il loro terreno di gioco e di avventura.

Grazie alle caratteristiche che incarna, questa nuova creazione orologiera della collezione BR 05 si trasforma in un talismano che sprigiona energia. Un design distintivo, ispirato all’universo degli strumenti professionali progettati per una missione specifica. Un elegante ed ergonomico segnatempo in acciaio con un movimento impostato su due fusi orari: questi i codici del nuovo strumento dell’esploratore urbano.

Bell & Ross BR 05 GMT: design

Il BR 05 appartiene alla famiglia di orologi con bracciale integrato. La sua linea estetica, una cassa quadrata in acciaio con quadrante rotondo, riflette perfettamente il DNA architettonico del marchio: il bracciale si fonde con la cassa in un insieme coerente. Le sue maglie articolate vantano una flessibilità esemplare, come il cinturino in caucciù nero a coste. Il comfort è ottimale grazie alla cura di ogni dettaglio, in particolare al raggio di curvatura del bracciale e al perfetto allineamento di tutti i componenti.

Scolpito nell’acciaio, il BR 05 catalizza l’energia della città e tutte le sue possibilità. Con questa nuova funzionalità, l’urbano incontra il desiderio di evasione. L’acciaio rievoca inoltre l’atmosfera minerale degli hangar aeroportuali, del cemento, del metallo, delle superfici a contrasto, delle luci bianche e dei segni grafici.

Grazie al suo design integrato, al suo robusto comfort e alle sue preziose finiture, il BR 05 è il perfetto alleato per uno stile di vita attivo e urbano.

Bell & Ross BR 05 GMT: caratteristiche

Il BR 05 GMT è una combinazione di materiali inossidabili e resistenti che racchiudono la miglior meccanica orologiera svizzera. Dotato di un calibro automatico con funzione GMT, caricato da una massa oscillante a 360°, il nuovo modello rivela il cuore pulsante del suo movimento attraverso un fondello in vetro zaffiro.

Il quadrante del BR 05, decorato da una sottile finitura soleil, offre una leggibilità ottimale. Il suo colore nero contrasta con i grandi numeri, gli indici e le lancette rivestite di Super- LumiNova bianco. Questa combinazione di colori è radicata nel DNA di Bell & Ross e richiama i colori utilizzati per gli strumenti di bordo aeronautici. I pannelli di controllo sono dominati dal colore nero, che riduce i riflessi e dal bianco che garantisce una lettura ottimale.

Progettato per informare i viaggiatori con la massima chiarezza e precisione, la sua grafica è rigorosa come quella degli orologi degli aeroporti. Riprendendo i principi della segnaletica aeroportuale, le lancette delle ore e dei minuti in metallo sono scheletrate.

La lancetta GMT si distingue per la sua freccia rossa. Bianco, nero e rosso – colori simbolici di Bell & Ross – assicurano una perfetta leggibilità giorno e notte. Più che una semplice lancetta GMT, questa freccia è soprattutto un simbolo di orientamento nel tempo e nello spazio. Mentre le lancette bianche sul quadrante indicano l’ora nella posizione attuale, la lancetta a freccia rossa mostra l’ora

del paese di origine grazie alla lunetta interna graduata a 24 ore.

Per facilitare la lettura, il semicerchio nero del réhaut corrisponde alle ore della notte e il semicerchio grigio alle ore del giorno. Con questa nuova funzione e le sue dimensioni – 41 mm – il BR 05 GMT si distingue come complemento ideale della collezione.

