Azimut Fort Lauderdale International Boat Show 2023

Azimut al Fort Lauderdale International Boat Show 2023 esporrà 15 yacht, tra cui quattro modelli che saranno presentati per la prima volta al pubblico americano. Verve 48, al suo debutto negli Stati Uniti, è il nuovo sport-weekender dal design accattivante progettato da Azimut in collaborazione con Francesco Struglia, che ne ha disegnato interni ed esterni.

La Serie Verve ha lasciato il segno nel mercato americano, vendendo oltre 110 unità in tre anni, grazie alla sua capacità di unire velocità e adrenalina al desiderio di sentirsi un tutt’uno con il mare. Verve 48, esaltando l’eredità del suo apprezzatissimo predecessore Verve 47, è spinto da tre fuoribordo Mercury da 600 cavalli che consentono di raggiungere fino a 50 nodi di velocità incoraggiando lo spostamento fluido e veloce fra hotspot.

Sono diverse le soluzioni a bordo di questo modello che avvicinano sempre di più al mare, come lo spazio di poppa completamente nuovo e più grande che si unisce, a sinistra, alla swim platform più ampia di sempre per formare un’unica, estesa area sull’acqua. Adrenalina e contatto con la natura sono poi messi in risalto dalla superficie vetrata a scafo che risale fino alla falchetta per garantire alla postazione di comando un emozionante contatto visivo con la scia che scorre ai lati dello scafo.

Reduce dallo successo dei saloni europei, Magellano 60 è la seconda novità che Azimut porta a Fort Lauderdale. Questo crossover, caratterizzato da un design senza tempo e linee eleganti, è pensato per armatori che amano lunghe crociere e che desiderano trascorrere molto tempo a bordo insieme a famiglia e amici.

Magellano 60 è l’imbarcazione scelta per i primi viaggi alimentati da HVOlution, il biocarburante prodotto da Eni Sustainable Mobility con il 100% di materie prime rinnovabili che, unito alla carena Dual Mode semiplanante ad alta efficienza, ha consentito una riduzione delle emissioni di CO2 well-to-wake superiore all’80% rispetto a uno yacht di dimensioni comparabili alimentato a gasolio fossile.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza di navigazione e di vita a bordo, Azimut ha sviluppato, in partnership con Google Cloud e Reply, un nuovo sistema di domotica per una gestione smart della barca: attraverso una app proprietaria è possibile interagire con lo yacht tramite comandi che consentono di controllare, anche da remoto, intrattenimento, illuminazione, clima ed elettrodomestici e di monitorare in tempo reale i livelli di acqua e carburante per ottimizzare la gestione delle risorse di bordo.

Azimut presenta al boat show americano anche Grande 36M, superyacht caratterizzato da scelte innovative di design che creano ambienti senza barriere, in particolare l’upperdeck semi-walkaround che corre da poppa fino a quasi all’estrema prua su un unico livello, una rivoluzione del layout tradizionale e la conquista di un ambiente prima inesistente su una barca di queste dimensioni. A rafforzare l’esperienza di uno stile di vita senza barriere sono le vetrate apribili della skylounge che, totalmente a scomparsa, trasformano il ponte in un immenso spazio affacciato sull’orizzonte.

Le linee esterne dallo stile inconfondibile sono di Alberto Mancini, mentre il design degli interni è curato da Achille Salvagni. Grande 36M, inoltre, si inserisce nella famiglia dei Low Emission Yacht di Azimut con la sua carena D2P Displacement-to-Planing ad alta efficienza, progettata da P.L. Ausonio Naval Architecture con l’ufficio ricerca e sviluppo del Cantiere, e l’utilizzo estensivo della fibra di carbonio per alleggerire il peso della sovrastruttura. Innovazioni progettuali introdotte da Azimut che permettono di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 fino al 30% sia a velocità di crociera lenta che sostenuta, in comparazione con imbarcazioni di pari peso e dimensioni con carena a spigolo tradizionale.

Sempre della famiglia Low Emission Yacht i visitatori del boat show potranno ammirare anche il nuovo S7, sport yacht superleggero e tecnologicamente avanzato pensato per gli armatori più sportivi e dinamici. Grazie all’abbinamento della propulsione trimotorica Volvo IPS con l’architettura navale più avanzata della categoria, S7 offre il massimo delle prestazioni garantendo una riduzione di consumi ed emissioni di CO2 fino al 30% rispetto a imbarcazioni di pari peso e dimensioni con carena a spigolo tradizionale e linea d’asse. Nato dalla collaborazione con lo yacht designer Alberto Mancini per gli esterni, questo 22 metri si caratterizza per un interior design in stile residenziale chic a cura della boutique creativa Yachtique, al suo debutto a bordo di uno yacht Azimut.

