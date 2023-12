Nel mondo della nautica, il Boot di Düsseldorf è un appuntamento imperdibile per gli appassionati e gli addetti ai lavori. L’edizione 2024, prevista dal 20 al 28 gennaio, vedrà tra i suoi protagonisti Azimut, che presenterà alcuni dei suoi modelli più apprezzati a livello internazionale.

Tra i modelli in esposizione, il Magellano 60 si distingue per il suo design senza tempo e le sue linee eleganti. Questo crossover è ideale per gli armatori appassionati di lunghe crociere, che desiderano trascorrere molto tempo a bordo. Il Magellano 60 si contraddistingue per gli ultimi sviluppi del dipartimento R&D del Gruppo Azimut Benetti in tema di sostenibilità, tra cui l’utilizzo di HVOlution, un biocarburante prodotto con il 100% di materie prime rinnovabili. Questo, insieme alla carena Dual Mode semiplanante, permette una riduzione significativa delle emissioni di CO2.

Innovativo è anche il sistema di domotica a bordo, sviluppato in partnership con Google Cloud e Reply, che consente una gestione smart della barca tramite una app proprietaria.

L’S7, presentato all’edizione 2023 e nuovamente in mostra a Düsseldorf, è un altro punto di forza di Azimut. Questo sport yacht di 22 metri, risultato della collaborazione con il designer Alberto Mancini, offre un design interno in stile residenziale chic. Parte della famiglia dei Low Emission Yacht di Azimut, S7 garantisce prestazioni elevate con una riduzione significativa dei consumi e delle emissioni di CO2.

Ad arricchire la presentazione di Azimut ci saranno anche tre modelli della Serie Fly, progettati in collaborazione con Alberto Mancini. Il Fly 53, con le sue linee filanti, offre ampi spazi interni nonostante le dimensioni contenute. Il Fly 68, uno yacht cosmopolita, offre tre layout di interni diversi, mentre il Fly 78 si distingue per il comfort e la privacy, con una netta separazione tra i percorsi di crew e ospiti.

