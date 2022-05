Bell & Ross BR V2-92 Orange: il tributo al mondo dello skateboard

L'orologio sportivo neo-rétro accompagna i giovani urban alla moda, che indossano pantaloni oversize, t-shirt personalizzate, l’ultimo modello di scarpe da basket e un berretto in testa.

Bell & Ross BR V2-92 Orange è un orologio sportivo che riprende la firma grafica del quadrante del recentissimo BR V2-92 Full Lum, integrando gli stessi indici, numeri e lancette che si illuminano al buio.

Questa colorata novità è all’altezza del suo nome e si caratterizza per il colore pop del quadrante: un arancione purissimo molto brillante, una tonalità accattivante che attira lo sguardo, risveglia i sensi e dona energia. Sul BR V2-92 Orange, la combinazione di questo colore brillante coi contorni neri di lancette, numeri e indici, offre una lettura ottimale: la leggibilità è sempre stata una delle qualità fondamentali degli orologi strumento di Bell & Ross.

Bell & Ross BR V2-92 Orange: caratteristiche

Il Bell & Ross BR V2-92 Orange avrebbe potuto essere l’orologio per eccellenza della guardia costiera, ma anche quello degli skaters. Questa novità è un tributo al mondo dello skateboard: il suo design neo-rétro e il suo colore pop lo associano a questo sport alla moda, nato in California negli anni ’70.

La forma tonda della cassa evoca in particolare la rotondità delle ruote dello skateboard. Il suo cinturino in gomma con una stampa tropical “intrecciata” ricorda il grip che ricopre la tavola. Il BR V2-92 Orange è disponibile anche con un bracciale in acciaio completamente integrato. Accessorio fashion-chic, questo orologio sportivo neo-rétro accompagna i giovani urban alla moda, fashion victims che indossano pantaloni oversize, t-shirt personalizzate, l’ultimo modello di scarpe da basket e un berretto in testa.

Il BR V2-92 Orange è un orologio sportivo, in acciaio da 41 mm, che ha come obiettivo la leggibilità e l’affidabilità ma possiede anche un deciso carattere neo-rétro e utilizza l’elegante cassa Vintage dalle linee arrotondate e senza tempo tipiche di Bell & Ross.

Pronto all’azione, questo nuovo modello ben si adatta alle attività all’aperto: robusto e pensato per lo sport, è impermeabile fino a 100 metri di profondità. Il BR V2-92 Orange è animato dal calibro BR-CAL.302 a carica automatica: affidabile e preciso, questo movimento visualizza le ore, i minuti e i secondi tramite lancette centrali e la data in una finestrella. La sua lunetta girevole bidirezionale dentellata viene utilizzata per stabilire parametri di riferimento nel tempo.

