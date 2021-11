Bell & Ross BR05 Chrono White Hawk: l’orologio per l’esploratore urbano

Con il nome evocativo di White Hawk, questo nuovo orologio è un’apologia del mondo dell’aviazione.

Bell & Ross BR05 Chrono White Hawk: la collezione BR 05 viene arricchita con un nuovo cronografo che oltre a vantare una certa complessità tecnica e stilistica, si presta ad essere indossato in un contesto urbano. Con il nome evocativo di White Hawk, questo nuovo segnatempo è un’apologia del mondo dell’aviazione. Attraverso la sua forza, il suo potere e prestigio, questa creatura maestosa diviene un simbolo emblematico e racchiude perfettamente in sé l’idea del simbolo di forza.

Strumento essenziale per misurare i brevi periodi di tempo, il cronografo è la principale complicazione dell’aviazione. È anche la complicazione per eccellenza degli uomini che si dedicano allo sport e all’azione. Questa funzione è, in questo senso, la più adatta per

l’esploratore urbano, che essendo costantemente in movimento, cerca di organizzare il suo tempo.

Questo prezioso strumento di misura combina i codici estetici mascolini di Bell&Ross con le rifiniture tecniche di alto livello. Le linee della sua cassa di 42 mm combinano il tondo con il quadrato, le forme geometriche basiche che formano l’identità del brand Bell&Ross.

Grazie alle sue rifiniture sofisticate, questo orologio è modernamente curato ed elegante. Al fine di renderlo puro e senza tempo, il brand ha trattato il colore bianco come un materiale al quale apportare profondità e vibrazione.

Bell & Ross BR05 Chrono White Hawk: caratteristiche

Orologio geometrico, monta una cassa da 42 mm, caratterizzata da superfici e angoli, che assicura che il bracciale si possa adattare senza alcun problema a qualsiasi polso. Può essere equipaggiato con un bracciale in acciaio satinato lucido che gli conferisce un look elegante oppure con un cinturino in caucciù nero per i polsi sporty chic.

Il quadrante argento, impreziosito con la rifinitura opalina bianca è una combinazione perfetta per il colore e la brillantezza dell’acciaio lucidato e satinato. La superficie sgranata del quadrante conferisce riflessi metallici e cattura perfettamente la luce. Cassa e quadrante si fondono in un tutt’uno formando un’unica entità luminosa, dal design chiaro ed elegante.

Tutte le informazioni che riguardano le funzioni del cronografo si colorano di rosso. Al fine di far risaltare il concetto del bracciale integrato, i pulsanti, il proteggi corona e la corona si uniscono insieme risultando perfettamente incorporati nel volume della cassa.

Il quadrante del Bell & Ross BR05 Chrono White Hawk vanta una certa facilità di lettura, grazie alla sua grafica e ai suoi contrasti. Mentre i due contatori spiraliformi, il contatore dei minuti del cronografo a ore 9 e i piccoli secondi a ore 3, conferiscono all’orologio un look neoretrò.

Leggibile sia di giorno che di note, le lancette metalliche scheletrate delle ore e dei minuti e gli indici sono arricchiti con Super-LumiNova, così come i numeri applicati.

Bell & Ross BR05 Chrono White Hawk: calibro

All’interno del Bell & Ross BR05 Chrono White Hawk: batte il cuore del calibro BR-CAL.301., meccanismo avvolto da una massa oscillante rivestita a 360° in rutenio trasparente, che viene rivelato grazie al fondello in vetro zaffiro trasparente. Come omaggio al nome dell’orologio, è stato inserito un falco color grigio metallizzato sul fondello aperto.

Limitato a 250 esemplari, questo simbolo di forza soddisferà gli amanti dell’artigianato meccanico, gli esploratori urbani e gli avviatori, nonché i collezionisti.

