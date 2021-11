Approfittate delle settimana di sconti per acquistare lo smartwatch che desiderate.

Anticipiamo il Black Friday Garmin una selezione di smartwatch e sportwatch che il brand propone già in sconto su Amazon Prime, prima quindi dell’attesissimo venerdì 26 novembre.

Garmin Istinct Solar

A seconda dell’esposizione al sole, Garmin Instinct Solar è in grado di offrire una durata della batteria senza precedenti a coloro che amano le esplorazioni sotto al sole. Tuttavia è progettato per soddisfare lo standard militare USA 810 per la resistenza termica, agli urti e all’acqua (impermeabile fino a 100 metri).

Garmin Istinct Solar in sconto su Amazon Prime in diversi colori anche in versione Esports Edition

Garmin Swim 2

Il Garmin Swim 2 è lo smartwatch GPS perfetto per nuoto e piscina. Tuttavias è realizzato per monitorare la frequenza cardiaca e tenere traccia di distanza, passo, numero di bracciate, SWOLF e altro in piscina e in acque libere.

Garmin Swim 2 in sconto su Amazon Prime

Garmin Fenix 6 Solar

Lo sportwatch totale, adatto a qualsiasi tipologia di sport è il nuovo Garmin Fenix 6 Solar. Mappe integrate, programmi specifici per singolo sport, autonomia incredibile e molto altro per uno smartwatch pazzesco.

Garmin Fenix 6 Solar in sconto su Amazon Prime

Garmin Approach S12

Approach S12 di Garmin è lo smartwatch specifico per il Golf, infatti offre oltre 42.000 mappe CourseView precaricate di campi da golf di tutto il mondo. Tuttavia ha un nuovo design e uno schermo ad alta risoluzione che può essere letto facilmente anche nei giorni di pieno sole. Infine l’orologio è associabile ai sensori Approach CT10 (venduti separatamente) per registrare automaticamente le distanze dei colpi.

Garmin Approach S12 in sconto su Amazon Prime