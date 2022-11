Breil Abarth 695 Tributo 131 Rally: il nuovo cronografo

Breil Abarth 695 Tributo 131 Rally è il nuovo cronografo progettato a quattro mani con Abarth. L’inedito segnatempo è ispirato alla Abarth 695 Tributo 131 Rally, un’auto che a sua volta rende omaggio alla celebre Abarth 131 Rally, in occasione dei 40 anni dalla sua ultima competizione.

Le caratteristiche del nuovo cronografo

L’inedito cronografo Breil Abarth 695 Tributo 131 Rally esprime un appassionato riconoscimento della storia di Abarth a cui la casa automobilistica ha reso omaggio creando la serie speciale Abarth 695 Tributo 131 Rally, un’auto sportiva proposta in soli 695 esemplari. L’esclusiva limited edition, ha offerto numerosi spunti creativi che hanno definito il design del cronografo Breil.

L’orologio presenta un look total black, a partire dalla cassa in acciaio IP black di 43 mm di diametro connotata in maniera peculiare dal design tridimensionale della lunetta in acciaio IP black che riprende le forme dei cerchi neri in lega dell’auto. Un dettaglio decisamente sportivo, accentuato dagli inserti d’acciaio IP gold.

Sul quadrante in fibra di carbonio nera sono disposti gli indici delle ore in IP gold con materiale luminescente. Per accentuarne l’aspetto sportivo, le lancette di ore e minuti sono semi-scheletrate anch’esse con luminous. Spicca in toni dorati a ore 12 il logo Breil affiancato al mitico logo Abarth con l’inconfondibile scorpione che identifica la casa automobilistica.

Traendo ispirazione da una classica tradizione di Abarth che prevede l’inserimento di tocchi di stile sulle auto, Breil ha inciso sul fondello a vite la silhouette della celebre 131 Rally storica, un disegno riportato anche sulla parte inferiore della portiera, sul volante e sul cruscotto delle auto. Il bracciale è d’acciaio IP black satinato con chiusura di sicurezza.

Il nuovo cronografo Breil Abarth 695 Tributo 131 Rally gestisce le funzioni ore, minuti, secondi centrali, data posta a ore 4.30 oltre alle funzioni crono (il contatore dei minuti segna fino a 10 min). L’orologio monta un movimento Epson VR3G retrogrado ed è impermeabile fino a 10 atmosfere.

Il modello Breil Abarth 695 Tributo 131 Rally scrive un nuovo capitolo nella storia della fortunata partnership attraverso un cronografo di carattere, un design potente, un segnatempo total black con dettagli IP gold. Un orologio al maschile concepito per portare al polso la grande passione per la performance.

