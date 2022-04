Breitling Navitimer 2022: nuovi colori e stili per l’iconico orologio

In occasione del settantesimo anniversario del suo leggendario orologio, Breitling svela una collezione totalmente rivisitata nei suoi colori più audaci, nel suo design maggiormente valorizzato e con un forte richiamo al desiderio di viaggiare.

Breitling Navitimer 2022, per 70 anni, l’originario orologio da pilota Breitling è stato amato in egual misura da aviatori e trendsetter; indossato da un astronauta nello spazio e dalle più celebri Star della Terra, è il modello più iconico del brand. Oggi, Breitling rende omaggio alla leggenda presentando un nuovo Navitimer che preserva le sue caratteristiche più classiche, al contempo valorizzandole con un tocco moderno e raffinato.

Breitling Navitimer 2022: storia

Nemmeno il suo inventore avrebbe potuto prevedere il fenomeno che il Navitimer sarebbe diventato. Nel 1952, Willy Breitling sviluppò un cronografo da polso dotato di regolo calcolatore circolare che avrebbe consentito ai piloti di eseguire tutti i calcoli di volo necessari. Due anni più tardi, l’Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), il club per aviatori più grande al mondo, presentò il design di questo modello come il proprio segnatempo ufficiale.

Il logo alato dell’associazione fu inciso a ore 12: nasceva così il «navigation timer», o Navitimer. Il Navitimer crebbe insieme al fiorente settore dell’aviazione civile. Apprezzato dai capitani degli aerei di linea e dagli appassionati di aviazione, andò anche nello spazio al polso dell’astronauta Scott Carpenter nel 1962 come segnatempo che indicava le 24 ore, per distinguere il giorno dalla notte.

E i piloti non erano gli unici ad avere un debole per la sua estetica irresistibile: celebrità dell’epoca, come Miles Davis, Serge Gainsbourg, Jim Clark e Graham Hill, ne erano autentiche estimatrici, a dimostrazione che il Navitimer possedeva stile e funzionalità.

Breitling Navitimer 2022: caratteristiche

Per realizzare il nuovo Navitimer, Breitling ha preservato gli aspetti maggiormente riconoscibili dei codici di design di questa icona. Già al primo sguardo, il Navitimer è inconfondibile, con il suo regolo calcolatore circolare, gli indici bâton, i tre contatori cronografici e la lunetta dentellata per una facile presa. Guardando i dettagli, tuttavia, è impossibile non notare la sua raffinatezza moderna.

Il regolo calcolatore appiattito e il cristallo bombato creano l’illusione di un profilo più compatto, mentre l’alternanza di finiture spazzolate e lucide conferisce agli elementi in metallo una qualità brillante ma discreta. Una silhouette più sottile sulla massa oscillante valorizza il fondocassa a vista sul Calibro di manifattura Breitling 01 certificato COSC.

Un movimento con garanzia di cinque anni, circa 70 ore di riserva di carica, permette a chi lo indossa di cambiare in qualsiasi momento la data, visibile attraverso la finestrella a ore 6. L’orologio è proposto in un’ampia gamma di misure (46, 43 o 41 mm), in due versioni di cassa (acciaio inossidabile oppure oro rosso 18 carati) e diversi tipi di cinturino o bracciale (pelle di coccodrillo semi-lucida o bracciale in metallo a sette file).

Le moderne cromie con sfumature di blu, verde e rame definiscono il nuovo quadrante. Ma se c’è una caratteristica che farà sicuramente fare un salto indietro nel tempo, è il ritorno delle ali dell’AOPA nella posizione originaria a ore 12.

