Breitling Super AVI: la nuova linea di orologi ispirata all’aviazione vintage

Il Super AVI ci ricorda i giorni in cui ancora non esisteva l’indicazione digitale del tempo, quando gli orologi da pilota erano strumenti preziosi per il volo.

Breitling Super AVI è la nuova linea di orologi di Breitling, che rende omaggio alla storia dell’aviazione con design ispirati all’originario orologio da aviatore del 1953 «Co-Pilot» e a quattro velivoli leggendari: il North American Aviation P-51 Mustang, il Vought F4U Corsair, il Curtiss P-40 Warhawk e il de Havilland Mosquito.

Negli anni ’30, l’Huit Aviation Department di Breitling diventa famoso grazie all’invenzione di orologi di precisione per la cabina di pilotaggio dedicati all’aeronautica, un settore in piena espansione. Vent’anni dopo, nel 1953, Breitling presenta al mondo un altro strumento per il volo, questa volta indossabile: l’orologio da pilota Ref. 765 AVI è immediatamente un successo e uno dei primi nella sua categoria, ispirando molti altri modelli e apprezzatissimo dagli aviatori, che subito iniziano a chiamarlo «Co-Pilot». Nel 2020, Breitling presenta anche l’AVI Ref. 765 1953 Re-Edition, una riedizione accuratamente studiata e realizzata che rende omaggio all’eredità di questo cronografo classico.

Un orologio pionieristico da cui prende ispirazione la linea Super AVI di oggi, la serie di debutto nella collezione Classic AVI di Breitling. Il suo lancio segna quasi un secolo di segnatempo per l’aviazione creati da un brand che ha condiviso i momenti migliori di questo settore: dai coraggiosi decolli, i primi nella storia, fino alla nascita dei viaggi aerei commerciali, la storia di Breitling è inscindibile da quella del volo.

Breitling Super AVI: la collezione

La collezione presenta cinque versioni uniche, che rendono omaggio a quattro velivoli potenti e indimenticabili, le cui silhouette caratterizzano il fondocassa in vetro zaffiro degli orologi.

Il Super AVI P-51 Mustang rende omaggio al miglior caccia in assoluto della sua epoca in due versioni distinte: una con cassa in acciaio inossidabile, quadrante nero e cinturino in pelle marrone dorato, e un’altra versione in oro rosso 18 carati con quadrante antracite e cinturino in pelle nera.

Il Super AVI Tribute to Vought F4U Corsair presenta un quadrante blu, contatori cronografici tono su tono e un cinturino in pelle nera, con elementi del design ispirati alla livrea caratteristica del caccia per portaerei.

Il Super AVI Curtiss Warhawk, con quadrante verde militare, contatori cronografici bianchi a contrasto e dettagli rossi, richiama la famosa punta a bocca di squalo del velivolo eponimo, che ha contribuito a crearne la leggenda.

Il Super AVI Mosquito presenta una combinazione di finiture lucide e satinate per la lunetta in ceramica nera e un quadrante nero con contatori cronografici bianchi a contrasto. I suoi elementi rossi e arancioni richiamano le decorazioni tonde e i segni di questo velivolo versatile, soprannominato The Wooden Wonder, la meraviglia di legno.

Il design caratteristico del Super AVI include grandi numeri arabi facilmente leggibili su quadrante e lunetta. La robusta cassa misura 46 mm, mentre la corona sovradimensionata è alloggiata a ore 3. La lunetta zigrinata offre una presa ottimale mentre i cinturini in pelle di vitello impunturata sono un richiamo alle cuciture sulla pelle delle cabine di pilotaggio dell’epoca.

Piloti e viaggiatori apprezzeranno la possibilità di visualizzare un secondo fuso orario grazie all’indicatore delle 24 ore sulla lunetta interna e alla lancetta GMT con la sua punta rossa. Il meccanismo del movimento del Super AVI è il calibro di manifattura Breitling B04 certificato

COSC, che offre circa 70 ore di riserva di carica.

