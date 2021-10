Breitling presenta la collezione Top Time Classic Cars Squad.

Breitling Top Time Classic Cars Squad rende omaggio alle classiche auto sportive degli anni ’60. Questo trio anticonvenzionale di cronografi da corsa si ispira alla Chevrolet Corvette, alla Ford Mustang e alla Shelby Cobra, tre icone della cultura automobilistica americana.

Gli orologi in sé sono un tributo ai modelli Top time di Breitling degli anni ’60, disegnati per i professionisti giovani e attivi. Le reinterpretazioni attuali in chiave moderna-retrò sono forse ancora più giovanili e scanzonate. I dirompenti cronografi con un tocco di stile automobilistico si distinguono per gli audaci colori del quadrante, con inserti in arancione e giallo o rosso e blu, e i cinturini in tema in pelle di vitello.

I fondocassa in acciaio inossidabile hanno inciso il logo della singola auto con una precisione impressionante, e i pulsanti del cronografo mettono in risalto il quadrante. Tutti e tre gli orologi sono impermeabili fino a 10 bar (100 metri).

Breitling Top Time Classic Cars Squad: Chevrolet Corvette

La serie include il Top Time Chevrolet Corvette in rosso e nero, ispirato al design impattante della Corvette C2 che risale alla metà degli anni ‘60, modello che gli appassionati chiamavano anche «Sting Ray». Curiosità: Sapevi che il fabbricante di automobili Louis Chevrolet era un pilota da corsa svizzero nato a La Chaux-de-Fonds, capitale dell’orologeria?

Breitling Top Time Classic Cars Squad: Ford Mustang

Poi troviamo la versione verde e marrone del Top Time Ford Mustang, ispirato al modello sviluppato in tempi record nel 1964 che ha dato il via a un nuovo genere di vettura sportiva compatta ed economica. Non tardò molto a posizionarsi come icona, anche grazie al successo tra le rock star e gli attori di Hollywood e al ruolo importante giocato nel cinema.

Breitling Top Time Classic Cars Squad: Shelby Cobra

Il Top Time Shelby Cobra in versione blu e marrone completa il trio. Il mood board per questo orologio ruota intorno alla formidabile auto creata da Carroll Shelby, leggendario pilota e progettista. Nata per le corse degli anni ‘60, questa vettura sportiva combinava la classica struttura del telaio britannico con l’inventiva ingegneristica motoristica americana. L’orologio strizza l’occhio a una delle sue livree distintive, quella blu con strisce da corsa bianche.

Breitling Top Time Classic Cars Squad: calibro

Le casse da 42 mm delle versioni del Chevrolet Corvette e del Ford Mustang ospitano un Calibro Breitling 25 certificato COSC, un movimento cronografo automatico a 1/8 di secondo con riserva di carica di circa 42 ore. Entrambi gli orologi presentano una scala tachimetrica e tre contatori neri in contrasto. Nei loro quadranti sono riprodotti i loghi delle auto all’altezza delle ore 12.

Il Top Time Shelby Cobra ha una cassa da 40 mm, quindi leggermente più piccola, che ospita un Calibro Breitling 41 certificato COSC, un movimento cronografo automatico a 1/4 di secondo con riserva di carica di circa 42 ore. Ha una scala tachimetrica bianca e due contatori bianchi in contrasto, oltre al logo della Cobra a ore 6.

Ma questa tradizione automobilistica non è solo un inno alle corse. Parliamo di un veicolo in grado di trasmettere una sensazione di libertà e piacere. Al punto che correte il rischio di perdere la cognizione del tempo…

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.