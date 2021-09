Casio Edifice orologi AlphaTauri: le tre nuove edizioni limitate

Casio presenta i nuovi orologi Edifice in fibra di carbonio 6K nati dalla collaborazione con la Scuderia AlphaTauri.

Casio Edifice orologi AlphaTauri: tre nuovi orologi Edifice, il marchio di cronografi ad alte prestazioni, dal motto “Speed and Intelligence”. I nuovi modelli EQB-1200AT, EFS-S580AT e EFR-571AT, con quadrante realizzato in fibra di carbonio 6K, nascono dalla terza collaborazione con la Scuderia AlphaTauri di Formula Uno.

Casio Edifice orologi AlphaTauri: caratteristiche

Il quadrante in fibra di carbonio 6K dei nuovi orologi EQB-1200AT, EFS-S580AT e EFR-571AT è un’eredità molto apprezzata della seconda collaborazione con la Scuderia AlphaTauri. Gli orologi sono dotati della tecnologia della Formula Uno e realizzati con la stessa fibra di carbonio ad alta resistenza utilizzata per produrre gli alettoni e i pianali delle auto da corsa.

Il color block degli orologi è il navy blue, caratteristico del team, mentre il giallo fluorescente, che contraddistingue l’abbigliamento indossato dai meccanici dopo le corse, valorizza l’anello del quadrante, la lancetta dei secondi, la lancetta del datario e il pulsante del cronometro, garantendo la visibilità necessaria per lavorare in sicurezza nel paddock e nei box.

I tre modelli sono impermeabili fino a 100 metri. Il quadrante dell’EQB-1200AT e dell’EFS-S580AT è protetto da un vetro zaffiro ad alta resistenza che garantisce la massima efficienza anche nelle gare più impegnative. L’EQB-1200AT è dotato anche delle funzioni Mobile Link per la regolazione automatica dell’ora tramite connessione a un’app dedicata, garantendo la massima precisione ai membri del team che devono programmare le loro giornate minuto per minuto. La app consente anche di scegliere tra 300 città per impostare l’ora mondiale in modo semplice, l’ideale per un team che viaggia in tutto il mondo.

Casio Edifice orologi AlphaTauri: EQB-1200AT

Questo orologio riprende l’EQB-1200, un cronografo sottile dotato delle funzioni Mobile Link, che usano la connessione Bluetooth, e il sistema Tough Solar per la ricarica solare che converte in modo efficiente la luce per alimentare l’orologio. Il robusto cinturino è realizzato in Cordura e comprende una striscia retroriflettente che consente al personale di lavorare in sicurezza anche di notte. È anche disponibile un cinturino in pelle da cambiare in base alle occasioni d’uso.

Casio Edifice orologi AlphaTauri: EFS-S580AT

Questo orologio è dotato di un sistema di ricarica solare, che consente un uso prolungato, e di un quadrante in robusto vetro zaffiro in grado di affrontare le gare più impegnative. La lunetta è rifinita con un trattamento IP blu che richiama i colori del team.

Casio Edifice orologi AlphaTauri: EFR-571AT

Questo orologio è impermeabile fino a 100 metri e presenta un design grintoso con un quadrante sportivo. I quadranti secondari sono blu, come i colori del team.

