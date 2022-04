Casio presenta il primo MR-G con l’iconico design del G-Shock originale.

Casio G-Shock MRG-B5000 è il nuovo modello della serie MR-G, collezione di punta del suo marchio di orologi indistruttibili. Il nuovo MRG-B5000 è il primo orologio MR-G dotato dell’iconico design del primissimo G-Shock.

L’MRG-B5000, che si ispira al DW-5000C, il primo G-Shock lanciato nel 1983, spicca per lucentezza ed eleganza grazie all’uso di metalli innovativi rifiniti con grande sapienza artigianale.

Casio G-Shock MRG-B5000: caratteristiche

Per applicare le sofisticate finiture lucide in ogni angolo della lunetta dalla forma complessa, costituita da 25 elementi diversi, Casio ha creato la nuova Multi-Guard Structure che comprende parti ammortizzanti, per garantire un eccellente resistenza agli urti, e consente l’applicazione delle finiture lucide su ogni singolo componente per un effetto incredibilmente bello. Anche il cinturino ha una struttura speciale in cui i singoli perni sono inseriti nei fori rotondi di ogni maglia di acciaio per consentire un’accurata lucidatura e una finitura uniforme.

Il valore della maestria artigianale si esprime nei materiali innovativi di produzione giapponese utilizzati per realizzare l’MRG-B5000. La parte superiore della lunetta è in Cobarion che è quattro volte più duro del titanio puro e, in quanto a lucentezza, è considerato un concorrente del platino. Il cinturino resistente ai graffi è realizzato in lega di titanio DAT55G che è tre volte più dura del titanio puro, è facilmente lavorabile e crea una finitura a specchio di lunga durata.

Una finitura lucida sapientemente realizzata e materiali accuratamente selezionati si uniscono per creare un orologio degno del modello originale, ma con la qualità tipica della serie MR-G all’apice della vasta famiglia di orologi G-Shock.

Tra le caratteristiche dell’MRG-B5000 figurano segnali radio per la calibrazione dell’ora e le funzioni Mobile Link. L’orologio si connette a una app dedicata che regola automaticamente l’ora esatta, inoltre è dotato di un sistema di ricarica solare e luce led ad alta intensità per garantire la massima comodità.

Come gli altri orologi della serie MR-G, l’MRG-B5000 è realizzato presso la “casa madre” che produce gli orologi Casio.

