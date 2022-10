Fossil Gen 6 Wellness Edition è il suo nuovo dispositivo indossabile con parametri per il monitoraggio di salute e benessere più avanzati, nonché il primo ad essere dotato dell’ultima versione di Wear OS by Google. Nato come espansione della linea Gen 6, il Wellness Edition vanta gli stessi vantaggi dello smartwatch Fossil più veloce e avanzato di sempre (velocità e prestazioni superiori grazie alla piattaforma Snapdragon Wear 4100+, ricarica rapida, connettività Bluetooth 5.0 LE e altro ancora), uniti a funzionalità per il benessere potenziate e a un design essenziale.

Fossil Gen 6 Wellness Edition: caratteristiche

Gen 6 Wellness Edition è il primo smartwatch Fossil a essere dotato di Wear OS 3 e vanta un’interfaccia utente aggiornata, un nuovo sistema di navigazione e un aumento di qualità e prestazioni dei parametri relativi al benessere. Le funzionalità a disposizione includono:

Esclusiva app Wellness : monitora i parametri chiave, ottimizzando l’autonomia della batteria

: monitora i parametri chiave, ottimizzando l’autonomia della batteria Misurazione SpO2: ottieni una stima del livello di ossigeno nel sangue per controllare lo stato di ossigenazione del tuo corpo

Stima del livello di salute cardio: tiene sotto controllo le tue capacità cardiorespiratorie con una stima del VO2 Max, un calcolo della quantità massima di ossigeno che il tuo corpo utilizza durante l’attività fisica

Rilevamento automatico degli allenamenti: Gen 6 Wellness Edition rileva il movimento e avvia l’allenamento al posto tuo

Controllo delle zone di frequenza cardiaca: controlla il battito del tuo cuore e scopre quanto sta lavorando durante l’allenamento o quando sei a riposo

Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca: misura la frequenza cardiaca in modo continuo durante gli allenamenti, gli esercizi di respirazione o quando sei a riposo

Monitoraggio del sonno: visualizza la qualità e la cronologia del sonno, monitora il tuo riposo e imposta i tuoi obiettivi

Questi e altri parametri relativi al benessere possono essere monitorati sullo smartwatch e sulla nuova app Fossil Smartwatches, che offre un’interfaccia migliorata e maggiori funzionalità, con statistiche delle attività a colpo d’occhio, una panoramica completa delle funzioni wellness, impostazioni rapide, quadranti e molto altro.

Gli utenti possono inoltre accedere alle loro app preferite (tra cui Spotify, YouTube Music, Facer e Amazon Alexa per smartwatch) direttamente dall’orologio e scoprirne di nuove con Google Play.

Gen 6 Wellness Edition è disponibile in tre modelli con una nuova cassa da 44 mm disponibile con placcatura ionica nera, in acciaio color argento e in acciaio color oro rosa. Lo smartwatch può essere tranquillamente tenuto al polso durante qualsiasi attività, da quando si nuota a quando si dorme, grazie alle sue linee smussate e ai resistenti cinturini in silicone da 20 mm, intercambiabili e disponibili in un assortimento di nuovi colori esclusivi.

Per poterlo ulteriormente personalizzare in base al proprio stile e alle attività praticate, gli utenti possono attingere a tre diversi quadranti: Wellness Gauge (in esclusiva per Gen 6 Wellness Edition), Heritage Wellness e Heritage GMT. Ogni quadrante digitale è ispirato a un quadrante analogico e mette in evidenza le principali statistiche di benessere.

Le caratteristiche aggiuntive includono:

Eccezionale display touchscreen sempre attivo da 1,28”

Pulsanti configurabili

Resistenza all’acqua (fino a 3 ATM)

Connettività: Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC SE

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, altimetro, battito cardiaco PPG, SpO2, IR off-body, luce ambientale

8 GB di spazio di archiviazione e 1 GB di RAM

Possibilità di effettuare e ricevere chiamate se abbinato a uno smartphone Android o iOS

Ricarica rapida USB con 4 spinotti e disco magnetico

—–

