Wyler Vetta Jumbostar Milano – Sanremo: il cronografo realizzato per la leggendaria corsa automobilistica, la più antica d’Italia ed una delle più antiche al mondo che ancora si disputano, viene rieditato in una serie limitata di 300 esemplari.

Wyler Vetta sarà anche sponsor della “XIV Rievocazione Storica Coppa Milano – Sanremo” in programma dal 23 al 26 marzo. Si tratta della “Signora delle Gare”, la competizione più antica, blasonata e charmant d’Italia che nel 2023 propone un format di gara ancora più avvincente e alla quale partecipano auto costruite tra il 1906 e il 1990.

Questo evento di stile, motori e panorami vedrà gli equipaggi cimentarsi in molteplici prove – con la formula della regolarità classica con rilevamenti al centesimo di secondo e prove speciali di media – lungo un rivoluzionario percorso di oltre 900 chilometri tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Tutto con il medesimo spirito di sempre e la stessa passione dei gentlemen drivers che idearono la gara nel lontano 1906.

Tra le novità per questa 14ª Rievocazione Storica che vedrà, per la prima volta, la città di Milano come punto di partenza e di arrivo della manifestazione, trasformando così il percorso da lineare in circolare, ci sarà il connubio tra appassionati di motori e orologeria. La coppia vincitrice della gara, infatti, riceverà in premio due orologi della inedita serie Wyler Vetta, nello specifico il n.1/300 e n.2/300, rendendo così la competizione ancora più affascinante e avvincente.

Wyler Vetta Jumbostar Milano – Sanremo: caratteristiche

Il modello Jumbostar “Milano-Sanremo”, rigorosamente Swiss Made, presenta una cassa del diametro di 40 mm che riprende la dimensione originale del crono del 1968, animato dal movimento cronografico automatico Landeron 72. Sul quadrante a doppio livello blu matt spiccano cifre arabe e indici applicati in acciaio luminescenti.

Il vetro è zaffiro antiriflesso bombato. Situati a ore 3 e ore 9 compaiono i contatori di minuti e secondi in un elegante colore coloniale che si abbina al cinturino in pelle marrone con cuciture écru con fibbia ad ardiglione in acciaio. A ore 6 la raffinata scritta dal sapore vintage “Coppa Milano Sanremo Est. 1906” che rappresenta due coupé anni ’30 dall’inconfondibile design streamline. Di grande effetto la corona a vite zigrinata e i generosi pulsanti start e stop del cronografo. Posizionata a ore 10, la corona di regolazione del rehaut girevole.

