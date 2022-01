Il nuovo e rivoluzionario active smartwatch dal design unico e innovativo.

Garmin epix è il nuovo premium active smartwatch nel quale le caratteristiche multisport si uniscono alla brillantezza, luminosità e intuitività d’uso del nuovo schermo amoled.

Realizzato con i più alti parametri di robustezza garantiti anche dalla lente in zaffiro o cristallo chimicamente rinforzato e dalla lunetta in acciaio o titanio, Garmin epix combina le caratteristiche sportive a un design e un taglio perfetto per qualsiasi situazione, dalla palestra fino agli appuntamenti lavorativi più formali. E con una durata della batteria fino a 16 giorni con funzione “gesto” attivata, è possibile contare su epix 24 ore su 24 per tenere monitorati i livelli di energia, aiutare a raggiungere un nuovo Personal Record o allenarsi per la prossima gara. Dotato di funzioni e sensori per l’analisi fisiologica, epix motiva a sfruttare al meglio ogni momento.

Garmin epix: tecnologia

Perfetto per l’uso quotidiano, epix è curato in ogni dettaglio con un design riconoscibile e assemblato con materiali ricercati e di alta qualità come per i modelli in vetro zaffiro e titanio oppure nelle versioni con lente in cristallo rinforzato e acciaio inossidabile. Presenta inoltre cinturini QuickFit in un’ampia varietà di colori e materiali: nylon, pelle e titanio.

La versione Slate Stainless Steel presenta una lunetta in acciaio con lente Corning Gorilla glass a protezione del display. Le versioni Carrera White Titanium e Black Carbon Gray DLC Titanium con cinturino in silicone e la preziosa versione Black Carbon Gray DLC Titanium con cinturino in pelle Chestnut, offrono l’ultra resistenza e la luminosità del vetro in zaffiro.

I modelli Sapphire sono realizzati in titanio con cassa in fibra di polimero rinforzato e lente Sapphire per la massima resistenza in qualsiasi condizione. Tutte le parti in titanio sono rifinite con rivestimento Diamond Like Carbon di alta qualità per garantire la massima durata.

L’interfaccia grafica è garantita dal display amoled da 1,3 pollici always-on. I controlli affidabili e precisi dei pulsanti sono abbinati a una seconda opzione d’interfaccia d’uso a mezzo touchscreen incredibilmente reattivo privo di latenze, migliorando così l’interazione quotidiana con lo smartwatch e la navigazione sulla mappa. Al suo interno troviamo le funzioni più evolute per l’allenamento, perfette per l’allenamento della forza funzionale con comodi esercizi animati, cardio e yoga. Dall’ufficio alla corsa sul tapis roulant in palestra, epix è anche questo: con il comodo e rapido sistema di sostituzione QuickFit è possibile variare il cinturino, utilizzando cosi quello più adatto all’attività preposta o al mood della giornata.

Garmin epix: monitoraggio salute

Indossare epix significa avere a disposizione la più ampia gamma di funzioni di monitoraggio della salute dell’intera collezione Garmin, oltre a tutti gli strumenti per comprendere a fondo il proprio stato di benessere. Tra il set di funzioni, frequenza cardiaca rilevata al polso (con soglie e avvisi configurabili1), monitoraggio della respirazione e dello stress, rilevamento della qualità del sonno con punteggio e approfondimenti, oltre all’utilissima analisi dell’energia quotidiana Body-Battery.

Garmin epix: allenamenti

Perfetto per uno stile di vita attivo, qualsiasi sia l’attività della giornata o l’obiettivo da raggiungere epix offre funzionalità Smart e un preciso e dettagliato monitoraggio della salute e del benessere 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo innovativo smartwatch può accompagnare i runner fino al giorno della gara con i piani di allenamento personalizzati di Garmin Coach, completi di un personal trainer virtuale gratuito che offre utili consigli e una maggiore motivazione. L’innovativa funzione Real-Time Stamina risulta fondamentale per monitorare e gestire lo sforzo attraverso l’attività per evitare il burnout.

Garmin epix: mappe e navigazione

Orientarsi in ambiente outdoor? Con epix non è un problema. Nel chipset di rilevamento GPS potenziato trova spazio il ricevitore multi-banda e il supporto multi-GNSS per un posizionamento e tracciamento dello spazio di grandissima precisione. Nelle sue edizioni Sapphire, epix è precaricato con mappe TopoActive che offrono ulteriori download gratuiti di mappe multicontinentali da tutto il mondo addizionali, adesso anche tramite Wi-Fi.

Per gli amanti dello sci alpino e fondo, troviamo le mappe SkiView aggiornate, con nuove metriche, un miglior censimento dei resort e altri punti d’interesse con una panoramica delle attività migliorata. Con una durata della batteria fino a 16 giorni in modalità smartwatch e gesto attivata e fino a 42 ore in modalità GPS, gli utenti possono godersi le proprie attività e avventure senza preoccuparsi della prossima ricarica.

Garmin epix: funzioni smart

Epix offre la completa connessione al proprio smartphone per tutto il giorno, con Garmin Connect Mobile attivato in background, e presenta una serie di funzioni smart, tra cui:

Notifiche: avvisi per chiamate in arrivo, messaggi di testo, aggiornamenti sui social media, promemoria del calendario e altro.

Archiviazione musica: scarica brani o playlist nella memoria interna tramite Garmin Express, servizi musicali di terze parti compresi. Spotify, Amazon Music e Deezer3 che sono precaricati On Device. Connect IQ Store consente agli utenti di scoprire nuove app, quadranti orologio, campi dati e widget consigliati e installarli tramite Wi-Fi direttamente dall’orologio.

Sicurezza e monitoraggio: il rilevamento degli incidenti (durante determinate attività all’aperto) e l’assistenza possono inviare un messaggio con la posizione in tempo reale (se disponibile) ai contatti di emergenza oppure a un numero di chiamata emergenza predefinito come il 112.

Garmin Pay: la soluzione di pagamento contactless consente di pagare con un semplice gesto e senza contatto4 lasciando a casa contanti e carte di credito.

Personalizzazione: adattare epix alle proprie esigenze è davvero semplice. È possibile scaricare app, widget, quadranti e altro ancora dallo store Garmin Connect IQ, con supporto app aggiuntivo per Garmin Golf, Explore e Garmin Connect Mobile.

Garmin epix è disponibile a partire da €899,99 nelle versioni Slate Stainless Steel, Carrera White Titanium, Black Carbon Gray DLC Titanium con cinturino in silicone a €999,99. Ques’ultimo è acquistabile anche nella versione premium con cinturino in pelle Chestnut in esclusiva per i Watch Store Garmin a € 1099,99.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.